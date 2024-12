Hemominas convoca população para coleta externa de sangue em Caratinga

A Fundação Hemominas realizará neste sábado (07) mais uma coleta externa de sangue em Caratinga. A ação será desenvolvida das 8h às 16h, no Ambulatório de Especialidades do CASU-Hospital Irmã Denise.

A expectativa da equipe do Hemocentro Regional de Governador Valadares, responsável pela coleta é de que 120 possíveis doadores sejam atendidos.

Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 65 anos; pesar no mínimo 51 kg; estar em boas condições de saúde; descansado e alimentado; dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas que antecedem a doação; além de apresentar um documento de identificação com foto no momento da doação.

No dia da doação, após o cadastro, o doador será orientado a se dirigir a um local onde serão aferidos os sinais vitais e realizada a pré-triagem. Com base nos resultados, será avaliado se o candidato tem condições de efetuar a doação sem que isso lhe traga prejuízos ou problemas ao receptor.

O atendimento será por ordem de chegada, e o lanche para os doadores será disponibilizado pelo Hospital Irmã Denise.

Mais informações diretamente com a Agência Transfusional do Hospital Irmã Denise através dos telefones: (33) 99921-4541 (Alessandra) e (31) 98703-2343 (Simone)