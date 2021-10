Helvécio Ratton é o convidado do projeto Cinema na Comunidade

CARATINGA – O cineasta Helvécio Ratton é o convidado da edição deste ano da mostra de cinema infantil –realizado pela projeto Cinema na Comunidade e coletivo arte cine, o evento, que tem sua primeira edição e acontece de 8 a 10 de outubro de forma on-line.

Helvécio Ratton, que estará presente para um debate a respeito de um de seus maiores sucessos, o clássico filme ‘O Menino Maluquinho’. A mostra vai apresentar um pouco da trajetória e da vida de Ratton, o bate-papo acontece no dia 22 de outubro ás 14h, no cine Itaúna, em Caratinga

A Mostra também promoverá um concurso de vídeo, aberto as crianças de 6 cidades entre 4 a 12 anos com tema “O lugar onde eu vivo” que já teve suas inscrições encerradas no dia 30 de setembro. A proposta é que eles possam experimentar a produção/realização de vídeos a partir do equipamento que tiverem disponível, como celulares e máquinas digitais. Alguns trabalhos serão exibidos durante a mostra, e aquele considerado o melhor pelo júri vai receber kit cinema com dezenas de filmes infantis