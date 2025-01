Helicóptero cai na Grande SP e duas pessoas morrem; uma criança e o piloto são resgatados com vida

Aeronave saiu do Campo de Marte, na Zona Norte de SP, na noite de quinta-feira (16) e sumiu por volta das 20h34. Helicóptero foi localizado às 6h15 desta sexta (17).

Um helicóptero caiu na noite desta quinta-feira (16) em uma área de mata fechada na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. Quatro pessoas estavam a bordo. O piloto e uma menina de 12 anos foram resgatados com vida. O pai e a mãe da criança não sobreviveram.

A aeronave foi localizada por volta das 6h15 desta sexta-feira (17). O segundo corpo foi encontrado por volta de 8h.

As vítimas são o empresário André Feldman e mulher dele, que não teve o nome divulgado.

O socorro às vítimas foi mostrado ao vivo pela repórter Larissa Calderari, do Globocop, da TV Globo. O nome do piloto resgatado é Edenilson de Oliveira Costa.

Por conta do trabalho dos socorristas, há uma interdição de ao menos uma faixa no km 30 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior.

No momento do resgate do piloto, uma fila de carros de cerca de 2 quilômetros se formou no local.

Decolagem

O helicóptero saiu do Campo de Marte na noite de quinta-feira (17), por volta das 19h30, com destino a cidade de Americana, no interior de São Paulo. Ele teria feito uma parada no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste.

O tempo na Zona Norte de São Paulo na hora da decolagem era muito ruim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, às 23h28 foi recebida uma chamada de desaparecimento da aeronave. O sinal de GPS sumiu por volta de 20h34.

A aeronave caiu na região do Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras.

Equipes dos bombeiros, da Defesa Civil, dois helicópteros águia da Polícia Militar e um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) foram enviados para o local.

O helicóptero que caiu pertence à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA, cujos sócios são os empresários e administradores André Feldman e Paulo Jose Converso.

A aeronave é da fabricante Eurocopter France, modelo EC 130 B4, matrícula PRWVT.

Fonte: G1