Helbert Martins: Buscas por jovem desaparecido continuam em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – Equipes da Polícia Militar com apoio do Corpo de Bombeiros Militar seguem com as buscas por Helbert Martins, 24 anos, que está desaparecido desde o último final de semana.

Por dois dias, equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu realizaram buscas em meio a uma região de mata situada aos bairros São Jorge e São Francisco de Assis, após receberem denúncias dando conta de ocultação de cadáver no local.

Conforme Capitão Túlio, comandante da 72ª Cia de Polícia Militar, buscas foram realizadas no local, mas nada foi encontrado.

“A Polícia Militar tomou conhecimento de um registro de pessoa desaparecida e iniciamos as diligências para a localização desse cidadão. Por meio de denúncias anônimas, aportou à PM, de que infratores no bairro São Francisco de Assis teriam feito a ocultação de um cadáver nas imediações da mata local. Diante essa informação, nós solicitamos apoio ao Corpo de Bombeiros com o emprego de cães farejadores para detectar pessoas, vítimas de sinistros. Os cães foram empregados pelo Corpo de Bombeiros nos vários locais onde nós tínhamos informações e não houve nenhum direcionamento por parte desses cães quanto a localização de qualquer corpo. Nós não destacarmos a hipótese de ter havido um crime, como também, não podemos descartar a hipótese de o cidadão estar vivo e em um local onde ele não tenha comunicação. A PM continua as diligências para a localização e aguardamos também a contribuição da comunidade com informações que podem ser repassadas através do 190 ou do tridígito 181.” Destacou o militar.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu contaram com o apoio de equipes do canil do Corpo de Bombeiros Militar de Governador Valadares, para a realização das varreduras nos locais indicados pela Polícia Militar, conforme explica Capitão Flávio Mota, comandante da 2ª Cia de Bombeiros Militar de Manhuaçu.

“Fizeram os trabalhos durante a manhã e a tarde da terça-feira nos locais onde a Polícia Militar tinha informações, mas, os cães fizeram as buscas, os trabalhos de praxe que já estão treinados a fazer para detectar odores de possíveis cadáveres e não foi apontado nenhum tipo de sinalização nesse sentido.” Relatou o militar.

A família conta com a colaboração da população. Qualquer informação a respeito do paradeiro de Helbert pode ser repassado aos familiares por meio do número (31) 9 9656-7711 ou a PM por meio do 190 ou Disque-Denúncia 181.

