Heineken assina acordo e vai abrir fábrica no Sul de Minas em 2025

A Heineken vai abrir uma nova fábrica em Passos, município no Sul de Minas. A cervejaria assinou um acordo socioambiental, que implica em um compromisso de realizar ações previstas no licenciamento ambiental da fábrica.

O acordo inclui atitudes como plantação de mudas de árvores, desenvolvimento de um programa de energia renovável, usar energia elétrica e combustíveis renováveis.

Além disso, a empresa irá apresentar o programa Energia Verde da Heineken Brasil, que implica no incentivo de energia renovável pela população de Passos.

O projeto quer usar painéis solares para reduzir o valor da conta de luz da cidade.

A inauguração deve ser feita em 2025 e deve promover mais de 300 empregos na fábrica.

O documento foi assinado pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).