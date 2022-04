Heineken anuncia fábrica em Passos

O governador Romeu Zema assinou ontem o decreto de colaboração com o município de Passos e a HNK BR Indústria de Bebidas Ltda para que a empresa instale na cidade a sua fábrica de cerveja. No ato, a empresa anunciou investimentos previstos de R$ 1 bilhão e 800 milhões na nova fábrica e a geração de 350 empregos diretos e 11 mil indiretos na região. A opção pelo município se deu depois que os investimentos na cidade de Pedro Leopoldo foram cancelados devido a problemas ambientais e da análise das viabilidades oferecidas por 200 municípios mineiros. A escolha levou em conta a localização estratégica, a disponibilidade hídrica e as condições sócio-ambientais. (Folha da Manhã – Passos)

TRF restabelece exigência do passaporte

O Tribunal Regional Federal suspendeu integralmente a medida proferida pela 3ª Vara Judiciária de Uberlândia, que havia determinado que a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) não poderia exigir o comprovante vacinal contra a covid-19 para permitir a entrada de servidores e estudantes aos campi da instituição. O desembargador Jamil Rosa de Jesus Oliveira restabeleceu a eficácia da portaria aberta pela universidade, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a comprovação do esquema vacinal contra a doença e do acesso à universidade. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Vacinação da aftosa em maio

Começa no dia 1º de maio a primeira etapa anual de vacinação contra a febre aftosa em Minas, devendo ser imunizados bovinos e bubalinos de zero a 24 meses. O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), é o responsável pelo gerenciamento e fiscalização da campanha junto aos pecuaristas. Nesta etapa, a expectativa é que sejam imunizados cerca de 10 milhões de animais em todo o Estado com o objetivo de preservar a sanidade dos rebanhos e manter o compromisso com o agronegócio mineiro. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Heleninhas lança projeto voltado para as meninas

O Helenas – Núcleo da Mulher Empreendedora de Sete Lagoas em parceria com o Sicredi, Serpaf, ACI, Sebrae, Rotary Club Sete Lagoas Boa Vista e parceiros, lançou neste mês o projeto Heleninhas. O foco é trabalhar através de oficinas o Empreendedorismo Pessoal, Social e de Negócios para meninas. As oficinas semanais, que visam despertar o pensamento crítico, inovador e que, principalmente, tragam soluções para diversas demandas da comunidade. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Minas institucionaliza sistema

O governador Romeu Zema lançou o Plano Anual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Minas Gerais. Com a iniciativa, em parceria com a Fundação João Pinheiro, o Governo passa a analisar a eficácia, impacto social, viabilidade e demais características de programas que integram a gestão pública em diversas áreas e os benefícios para a população. Minas é o segundo estado que institucionaliza a avaliação de políticas públicas no país, atrás apenas Espírito Santo. Em 2022, nove programas serão analisados na metodologia. (Folha de Sabará – Sabará)

Pouso Alegre amplia mobilidade

A Prefeitura tem investido em obras nas principais avenidas de acesso a Pouso Alegre para que proporcionem independência e qualidade de vida para a população. A Avenida Pinto Cobra, popularmente conhecida como Perimetral, está sendo totalmente reformada e, atualmente, teve o serviço avançado para outro trecho que receberá, além da revitalização, obras de drenagem pluvial. Na Avenida Dr. Jair Siqueira, conhecida como Dique 1, o município está realizando serviços de reestruturação, em toda sua extensão, para que possa gerar mais segurança ao receber o fluxo de veículos que passam pelo local. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Câmara aprova reajuste de 10,06%

Depois de tramitar por duas semanas na Câmara Municipal, foi aprovado em regime de urgência e por unanimidade, o projeto do prefeito Humberto Souto, do Cidadania, que reajusta os salários dos servidores com percentual de 10,06%. Agora, ele será sancionado pelo chefe do Executivo e começa a valer a partir de primeiro de maio. Seis emendas apresentadas à proposta foram rejeitas, por serem inconstitucionais. O Plenário ficou lotado de servidores municipais, que acompanharam as manifestações dos vereadores, durante o espaço reservado aos assuntos gerais e também na segunda parte da reunião, durante a discussão do projeto. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Borda da Mata mantém máscaras

A prefeitura de Borda da Mata publicou decreto mantendo o uso de máscaras em toda a rede municipal de ensino. De acordo com a administração do município, a medida se dá em virtude do baixo índice de vacinação de crianças. O decreto prevê ainda que o uso obrigatório de máscaras nas instituições de ensino seguirá “até a completa imunização das crianças”. A obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas ocorre após o fim do programa ‘Minas Consciente’, coordenado pelo governo estadual, ao qual o município se submetia. (Gazeta de Varginha – Varginha)