Hand Eng é campeão da Copa Caratinga de Handebol

CARATINGA- Aconteceu nos dias 7 e 8 de dezembro (sábado e domingo) no Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva no bairro Limoeiro, a 1º Copa Caratinga de Handebol sendo disputada por três equipes do município – Handebol Caratinga, Hand Eng e Atlética Lá Fênix com a participação de 45 atletas.

O evento, organizado pela Superintendência de Esportes da Prefeitura de Caratinga teve como objetivo movimentar as equipes adultas da cidade e o fortalecimento da modalidade. A competição disputada na categoria Adulta masculino teve como campeão a equipe Hand Eng que conta com atletas de base do projeto desenvolvido na Escola Estadual Engenheiro Caldas, em segundo lugar a equipe Handebol Caratinga e finalizando o pódio com a Atlética Lá Fênix em terceiro, todas empatadas em número de pontos e decidido pelo saldo de gols, o que retrata o equilíbrio nas disputas.