Há um ano, OMS declarava pandemia

Seguidores das redes sociais opinam sobre isolamento social e testagem

DA REDAÇÃO- A declaração de pandemia de Covid-19 feita pela Organização Mundial da Saúde completou um ano nesta quinta-feira (11). Nesta data, Caratinga contabilizou o acumulado de 5.049 casos confirmados, dos quais 300 seguem em acompanhamento e 4.611 pacientes considerados recuperados para a doença. 160 óbitos foram confirmados no total.

A reportagem questionou aos seguidores das redes sociais sobre o que eles pensam em relação aos principais assuntos que envolvem a pandemia: isolamento social, testagem e vacina.

ISOLAMENTO SOCIAL

Conforme levantamento do Estado, que ocorre por Semana Epidemiológica, com última atualização em 8 de março, a macrorregião Vale do Aço apresenta um índice de isolamento de 40,81%. Especificamente, a microrregião de Caratinga que inclui ainda outros 12 municípios, obteve 42,33% de isolamento social. Se tratando somente do município de Caratinga, o índice é de 39,82%.

Para 142 internautas que responderam à enquete do DIÁRIO, o isolamento não funcionou em Caratinga. Por outro lado, 16 pessoas responderam como eficaz o distanciamento social ocorrido no período.

TESTAGEM

Durante a pandemia, muito se falou sobre os tipos de testagem, RT-PCR e o chamado teste rápido.

O RT-PCR é considerado “padrão-ouro” para diagnóstico, com elevada confiabilidade diagnóstica na detecção do novo coronavírus. Realizado por meio de coleta de amostra por swab (cotonete) nasal. Já os testes rápidos, sorológicos, detectam anticorpos (IgM e/ou IgG), verificando a resposta imunológica que o organismo produz em contato com o vírus.

Em relação à testagem dos casos suspeitos em Caratinga, a maioria dos internautas não avaliou como eficiente (126 pessoas). Outras 28 pessoas aprovaram a testagem no município.

VACINA

As primeiras doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas em Caratinga no dia 20 de janeiro. Desde então, novas remessas têm chegado à Secretaria de Saúde, que tem imunizado o público alvo, de acordo com a disponibilidade de doses.

A reportagem também questionou se os internautas acreditam nas vacinas que têm sido aplicadas contra o Coronavírus. 173 pessoas responderam à enquete e 76,9% responderam positivamente para os imunizantes.