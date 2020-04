HÁ ESPERANÇAS CONTRA O COVID 19

Ildecir A.Lessa

Advogado

Em meio à crise de Pandemia do Covid-19, em todo mundo, deve ser destacadas as esperanças de uma solução de combate ao vírus. Algumas dessas esperanças, estão sendo noticiadas, como o caso de um estudo feito por pesquisadores do Hospital Sírio-Libanês, que apresenta bons resultados preliminares no uso do anticoagulante heparina, usado em ambiente hospitalar, para pacientes diagnosticados com a Covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Conforme aponta o pre-print (a pré-publicação da pesquisa que ainda não foi publicada em períódico científico com revisão por pares) Pathological evidence of pulmonary thrombotic phenomena in severe COVID-19, a análise feita com 30 pacientes ainda não tem certeza da razão pela qual indivíduos infectados com o novo coronavírus tem maior chance de apresentarem coágulos no sangue. Esse estudo prossegue com grande avanço, para descoberta de combate ao vírus. Um outro destaque é da Inteligência Artificial, que pode ser uma esperança contra o Covid 19. Um artigo pré-publicado (quando ele é liberado antes de ser avaliado por outros cientistas) afirma que podemos ter na Inteligência Artificial uma esperança contra o Covid-19. Redes neurais podem ajudar os pesquisadores na busca por antivirais.

O algoritmo utilizado pelos autores do artigo busca por drogas experimentais, mas também procura alternativas em uma biblioteca de substâncias que já tiveram seu uso liberado e que potencialmente podem combater os sintomas causados pelo coronavírus. Em Israel, país avançadíssimo na ciência, o Galilee Research Institute (Migal) anunciou que desenvolveu uma vacina oral para o novo Coronavírus que deverá ser testada dentro de “algumas semanas“, embora ainda deve demorar alguns meses para realizar os testes clínicos e o processo regulatório até a aprovação para que seja lançada no mercado.

O Dr. Chen Katz, Chefe do Laboratório de Microbiologia Molecular do Migal, disse ao “The Times of Israel” que a nova vacina oral para adultos e crianças poderia “transformar a doença em um resfriado muito leve”. Ele disse que, para muitas pessoas que são inoculadas e depois infectadas pelo COVID-19, “potencialmente não serão afetadas pela doença”. O rápido progresso no desenvolvimento da vacina contra o coronavírus se deve ao fato do instituto trabalhar há quatro anos em uma vacina que pode ser personalizada para vários vírus, e que agora foi adaptada para o coronavírus, disse Dr. katz.

Esses são os avanços da ciência, que trazem esperança no combate do letal coronavírus. Quanto a economia, apesar dos números preocupantes, quanto a crise na economia mundial, pesquisadores do Federal Reserve dos Estados Unidos e da MIT School of Management fizeram levantamento quanto à retomada da economia nas 66 maiores cidades dos EUA após as medidas de isolamento da gripe espanhola, em 1918, concluindo que, apesar da profunda depressão da atividade econômica, com efeito direto na produção de bens duráveis e no sistema bancário, sua retomada foi mais eficiente justamente nas cidades em que as medidas de isolamento foram mais agressivas e antecipados. Tais conclusões, quando confrontadas com as providências amplamente adotadas no Brasil, indicam que, mesmo na crise, há de se manter a esperança quanto à retomada da atividade econômica, principalmente nos ramos de eletrônicos e de bens de subsistência e de consumo cotidiano, estes tão característicos da economia nacional.

Portanto, existem sim esperanças para a solução dessa crise de Pandemia. É bem verdade que, comportamento dos governantes é extremamente importante para operar essas esperanças. Os líderes do governo precisam liderar pelo exemplo, precisam mostrar às pessoas quais são as coisas importantes que elas devem fazer. A divulgação dessas esperanças, principalmente pelos líderes é de suma importância porque, além de fazer as pessoas se isolarem dentro de casa, a Pandemia do novo coronavírus representa, para muita gente, uma ameaça não só à saúde física como ao bem-estar mental, sendo certo que para isso, buscar informações de fontes confiáveis é fundamental para lidar com o problema, principalmente sobre esperança de solução da crise. Há esperanças contra o Covid-19.