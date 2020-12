Gustavo Vilela Júnior vence campeonato mineiro de XCM

DA REDAÇÃO- O atleta Gustavo Vilela Moraes Júnior segue conquistando resultados expressivos no mountain bike. No dia 29 de novembro, Gustavo Júnior esteve em Carandaí/MG para a disputa do Campeonato Mineiro de XCO onde obteve a 3ª colocação na categoria sub 23 e 8º na categoria super elite. Já no domingo (6), também no município de Carandaí foi realizado o Campeonato Mineiro de XCM no qual Gustavo sagrou-se campeão mineiro finalizando um percurso de 60 km.

O ciclismo é dividido em modalidades distintas, no XCM, o ciclista encara a longa distância como a maior dificuldade. Por ter que percorrê-la de uma única vez, não possui tempo suficiente para avaliar as condições do terreno. Por outro lado, o XCO é percorrido em circuitos. O ciclista faz várias voltas no mesmo percurso encarando obstáculos como subidas técnicas e descidas, saltos raízes e pedras.

Gustavo Vilela Moraes Júnior é apoiado pelo Programa Bolsa Atleta Caratinga.