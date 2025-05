Gustavo Vilela brilha em prova internacional

DA REDAÇÃO- O ciclista Gustavo Vilela de Moraes Júnior alcançou um feito de destaque neste domingo (18), ao conquistar o 8º lugar geral e na categoria Elite da tradicional Clássica Maratona da Internacional Estrada Real, em Ouro Branco-MG. Esta foi a primeira prova internacional da temporada 2025 que contou com a presença do atleta, que celebrou com entusiasmo o desempenho alcançado diante de um pelotão de altíssimo nível técnico.

“Estou muito satisfeito com a performance que entreguei. Foi minha primeira prova internacional do ano e o nível dos atletas estava altíssimo. Consegui me manter muito forte até a famosa subida do Marimbondo e, depois disso, meu rendimento caiu bastante. A partir dali, apenas sobrevivi para finalizar, perdendo algumas posições”, relatou Gustavo com sinceridade e espírito esportivo.

A Clássica Maratona da Internacional Estrada Real é uma das provas mais exigentes do calendário de ciclismo de montanha do Brasil, reunindo grandes nomes do esporte nacional e internacional. Com subidas intensas e terreno técnico, a competição testa os limites físicos e mentais dos ciclistas.

Mesmo com a dificuldade enfrentada na parte final do percurso, Gustavo demonstrou resistência e determinação, cruzando a linha de chegada entre os dez primeiros colocados da elite do esporte. O resultado expressivo reforça o potencial do atleta, que segue em ascensão no cenário do MTB brasileiro. “Só tenho a agradecer a todos que sempre estão na torcida por mim e aos patrocinadores que acreditam no meu trabalho. Esse resultado é também de vocês”, completou Gustavo.