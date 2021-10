Guilherme Batista, novidade promissora no mundo sertanejo

CARATINGA – Guilherme Batista tem apenas 18 anos e já está “estourado” nos bares e boates de Caratinga região. Apaixonado pelo estilo sertanejo, o jovem que é cantor e compositor, esteve no programa “Conectados com Marcy Lopes”, onde falou da sua paixão pela música e de seus projetos futuros.

Quando começou a sua paixão pela música?

A música foi introduzida na minha vida através do meu avô Osvaldo. Desde pequenininho estava lá o acompanhando. Ele tocava em muito em missa, festivais sertanejos, e eu sempre o acompanhava. Sempre estava com ele, com um cavaquinho, o atrapalhando. Tenho duas paixões, quando eu nasci o meu avô me deu um cavaquinho e o meu pai me deu um cavalinho. Aí hoje minhas duas paixões são a música e a área rural, coisas que gosto demais.

Quais são os cantores sertanejos que mais lhe influenciam?

Então, falar de um só é muito difícil, são muitos. Dos mais antigos gosto de Mato Grosso e Mathias, e sou muito fã também de Milionário e José Rico, são muitas inspirações, porque são músicas que tratam da alma, com mais letra com melodias diferentes das atuais, que fogem um pouquinho do tradicional. E recentemente tem Zé Neto e Cristiano, Gustavo Lima, e esses que são os mais novos, todos são bons, o sertanejo é bom.

Falando ainda do seu avô, qual a música que mais te faz lembrá-lo?

Ele teve diversas composições, mas a música que me faz lembrar dele é “Cheiro de Terra” que é do Zé Neto e Cristiano com o Daniel, e faz muito sentido pra gente, ele me ensinou tudo, me ensinou ser um profissional e ser uma pessoa. Mas a parte artística ele não pegou muito, mas como pessoa ele me ensinou tudo, tenho que agradecer a Deus e a ele.

Qual a música que não pode faltar no seu repertório?

Têm diversas em vários momentos do show, mas o que não pode faltar de jeito algum é “Tentei te esquecer”, que faço nela uma pegada mais atual, que a galera ‘endoida’ mesmo, sofre com força.

Com qual cantor você sonha em dividir os palcos um dia?

Com o Gusttavo Lima, se Deus quiser não está longe, e a música que mais gosto dele é “Dança comigo”, é top, mas não é muito conhecida.

Por quais cidades você já esteve para shows?

Já estive em Ponte Nova, Timóteo, Ipatinga, Bahia, Três Marias, e as cidades aqui da região.

Qual o seu sentimento quando entra no palco?

Quando a gente está cantando ali, a gente esquece tudo, esquece dos problemas, das dívidas e esquece de tudo, e tento transmitir isso, quero que as pessoas que estão ali esqueçam de tudo também, que curtam o momento, o show, e curtam vibe, que pra mim não tem preço não.

Você também é compositor, qual tema gosta de abordar em suas letras?

É o chifre. Quem nasceu para sofrer tem que sofrer. E aqui sofre com força, as músicas têm uma pegada mais de sofrida. E os chifres dão uma letrinha, o que já é bom.

PING -PONG

Música: Alegria

Família: Tudo

Ídolo: Gustavo Lima

Sonho: Levar alegria pra onde eu for