Guia Serasa ajuda brasileiro a curtir o Carnaval sem gastar além da conta

DA REDAÇÃO – Um dos eventos mais celebrados pelos brasileiros e um dos feriados mais aguardados do ano, o Carnaval também pode ser um dos períodos de maior endividamento para foliões desavisados. Para ajudar quem deseja aproveitar a festa e a folga prolongada sem comprometer as finanças, a Serasa preparou algumas orientações em formato de guia.

O que fazer no Carnaval gastando pouco?

Aproveite os blocos de rua: tradição mais antiga do Rio de Janeiro e da Bahia, os blocões e bloquinhos de rua se espalharam pelo país como uma mania, em capitais ou cidades do interior.

-Leve bebidas e lanches de casa: uma das principais certezas de Carnaval é a Inflação da Folia. Especialmente as bebidas costumam ficar mais caras nessa época, ainda mais nas proximidades dos bloquinhos e desfiles de rua. Tente se abastecer em atacados e, quando possível, leve um cooler para manter suas bebidas geladas.

-Utilize transporte público ou organize caronas com amigos: para economizar nos deslocamentos e aproveitar o feriado, evite dirigir, fugindo dos congestionamentos e das blitzes. Essa é uma opção ainda mais segura e mais barato.

-Aposte em fantasias criativas e baratas: camisetas, vestidos e shorts podem ser transformados com tinta, glitter e recortes. Tiaras, colares e pulseiras podem dar um toque especial sem grandes investimentos. Experimente reutilizar roupas, acessórios e outros materiais que já estão em casa. Dá prazer à alma e alívio ao bolso.

-Festas caseiras: reunir amigos e organizar festas em casa é uma opção permanente que cresce ainda mais de valor durante o período de Carnaval por ser uma alternativa econômica e, em geral, mais serena.

Carnaval chique a baixo custo

-Bloquinhos de rua, bairros e programações gratuitas deixaram de ser privilégio de poucas cidades e se esparramaram pelo país como se fossem uma tradição muito antiga, mas não dá para esconder que seis cidades ainda concentram as folias mais cobiçadas. Mesmo nelas, é possível se divertir sem comprometer o orçamento.

O que fazer para economizar no Carnaval?

Defina um orçamento pessoal realista considerando transporte, alimentação e lazer.

Utilize aplicativos de controle financeiro para acompanhar os gastos.

Evite compras impulsivas e sempre busque alternativas gratuitas ou de baixo custo.

Bloqueie o limite do cartão de crédito para evitar gastos excessivos nesse período em que a empolgação toma conta de todos nós (isso pode ser feito no próprio aplicativo do cartão).

Leve um valor pré-definido em dinheiro para cada dia de Carnaval, ajudando a controlar as despesas.

Dicas de segurança financeira para o Carnaval:

-Nunca carregue a senha junto com os cartões.

-Não use caixas eletrônicos que possam conter alguma alteração notável, como uma avaria, pois podem ter sido adulteradas para copiar a sua senha.

-Evite circular com mais de um documento de identificação;

-Utilize pochetes e bolsas que fiquem junto ao corpo, para evitar perdas ou roubos.

-Compre acessórios que permitam prender o seu celular em sua bolsa ou junto ao corpo

Como evitar a ressaca financeira pós-Carnaval?

Se mesmo com planejamento os gastos acabaram saindo do controle, algumas ações podem ajudar a recuperar o equilíbrio financeiro nas semanas seguintes:

-Crie um plano de recuperação financeira: Estabeleça metas realistas e factíveis no pós-Carnaval para retomar sua estabilidade financeira o quanto antes.

-Corte despesas não-essenciais: Reduza saídas, assinaturas de serviços e compras por impulso até perceber que os gastos exagerados de Carnaval foram superados.

-Negocie dívidas o quanto antes para evitar juros acumulados: Débitos contraídos na empolgação precisam ser negociados logo que a sobriedade chegar.

-Busque fontes de renda extra, como vender itens que não usa mais ou realizar trabalhos pontuais.

-Evite usar o cartão de crédito sem planejamento, pois o acúmulo de parcelas pode comprometer o orçamento futuro. Passada a ressaca, o cartão de crédito parece uma bóia salva-vidas, mas é preciso redobrar a organização nesse momento.

-Busque uma alternativa de renda extra: Vender itens que não usa mais ou realizar trabalhos pontuais pode ajudar a equilibrar pelo menos parte das contas a curto prazo.