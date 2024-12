Guerra entre tráfico e milícia deixa menina de 12 anos morta, na Zona Norte do Rio

No último dia 3, a Polícia Civil realizou uma operação no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, para capturar chefes do tráfico ligados ao CV responsáveis, segundo investigações, por ordenar e coordenar invasões em territórios de facções criminosas rivais: Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW.