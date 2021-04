Polícia Militar inicia campanha de doações de alimentos

CARATINGA – O 62º Batalhão de Polícia Militar lançou nesta terça-feira (20), a campanha “Guardião solidário”, que tem por objetivo arrecadar alimentos para famílias carentes durante a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o tenente Fábio o nome “Guardião Solidário” foi escolhido pelo comandante André Pedrosa, “fazendo alusão a Polícia Militar como verdadeira guardiã do povo mineiro, sempre ajudando a população”.

A campanha terá a duração de um mês, e as doações podem ser feitas em Caratinga na sede do batalhão, ou nas demais 24 cidades da unidade, nos quartéis mais próximos. “Aqui em Caratinga vamos contar com as principais redes de supermercados que estarão destinando um lugar adequado, como uma caixa, porque assim a pessoa faz sua compra e deixa o que puder doar ali”, explicou o tenente.

Periodicamente será feito o recolhimento dos alimentos para preparar as cestas e levar para as famílias carentes.

O tenente ressalta que caso a pessoa não tenha condições de doar uma cesta, qualquer produto alimentício já ajudará bastante, e ainda deixou um apelo para a população.

“A PM convida a comunidade a estar participando, nós que estamos trabalhando nas ruas estamos percebendo a questão da fome, a questão da dificuldade de algumas pessoas trabalharem durante a pandemia, então peço que ajudem a Polícia Militar a fazer chegar alimentação na mesa de quem necessita”, pediu o oficial.