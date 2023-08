Guarda Municipal de Niterói prende foragido da Justiça de Inhapim, acusado de estupro

Integrantes da Coordenadoria de Ações Táticas das Guarda Municipal de Niterói prenderam na manhã deste sábado (26) um homem acusado de estupro e que era fugitivo da Justiça do Município de Inhapim em Minas Gerais.

As equipes chegaram até o suspeito após serem acionadas pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), de que, um homem estaria ameaçando transeuntes no Centro de Niterói.

Ao fazer o sarqueamento de um deles, foi constatado o mandato de prisão em aberto por estupro expedido pela juíza da Primeira Vara Civil Criminal e de execuções penais da Justiça de Minas Gerais. Ele ficou preso na 76ªDp.

Fonte: Cidade de Niterói