Guarda Mirim será reativada em Dom Cavati

DOM CAVATI – Aconteceram entre os dias 15 a 19 de fevereiro, as inscrições para o processo seletivo da Guarda Mirim de Dom Cavati. Inicialmente serão disponibilizadas 50 vagas para menores entre 14 à 17 anos, que irão realizar uma prova de conhecimentos gerais no dia 6 de março.

“Durante o período de inscrições atingimos a marca de mais de 100 menores inscritos para a realização do exame do processo seletivo”, disse o prefeito Juninho da Saúde, que salienta sobre a importante parceria entre a administração municipal, Polícia Militar e os comerciantes locais, “os quais demonstraram grande interesse em contar com os serviços dos menores por intermédio da Guarda Mirim”.

“Agradecemos o apoio e a parceria fundamental da Policia Militar, através do sargento Donato; do presidente do CMDCA Daniel Souza; da secretária de Assistência Social e Promoção Humana, Natália Alexandra; os cadastradores Thaís Abreu e Ronei, psicólogo da Guarda Mirim de Inhapim, que realizaram as inscrições durante o período decorrido. Agradecemos também os pais e responsáveis, porque atingimos um número superior a 100 inscritos. A satisfação é muito grande porque sentimos que o programa Guarda Mirim (Jovem Aprendiz) de Dom Cavati vai dar tudo certo. Por fim, agradecemos o comércio local que irá fortalecer as ações da Guarda Mirim”, ressalta o prefeito Juninho da Saúde.

Assessoria de Comunicação