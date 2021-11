Grupo Valentinas realiza live com Tizumba e lança show inédito no fim de semana

As atrações serão transmitidas nesta sexta (19) e no sábado (20)

DA REDAÇÃO – A 5ª edição do Encontro de Tambor Mineiro do Vale do Aço – ETAMVAÇO ganha sequência com a programação especial desenvolvida em parceria com Maurício Tizumba, referência do tambor mineiro com quem o grupo Valentinas participou de uma oficina no mês passado. Nesta sexta-feira (19), às 19h, uma live no Instagram @valentinasgrupo, contará com a presença de Tizumba e de outros mestres, Luís Fabiano dos Santos, capitão-mor da Guarda de Moçambique de Timóteo; do Capitão da Guarda de Congado Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Jaguaraçu, Jailton Laurindo, e do Grupo Valentinas. O encontro será uma troca de saberes com os mestres sobre o congado, manifestação cultural e religiosa afro-brasileira preservada e difundida no Vale do Aço por meio de grupos tradicionais, será destaque na pauta do encontro.

No sábado (20), Dia Nacional da Consciência Negra, às 20h, o Valentinas lança, em seu canal do YouTube, o show inédito, Valentinas Coração de Minas. Com repertório amplo, o espetáculo será dedicado a canções de compositores mineiros, como Milton Nascimento, Fernando Brant, Marcio Borges, Sérgio Pererê, Caboclo Cantador, Everton Coroné e Alisson Salvador. O grupo também interpretará músicas que fizeram sucesso na voz de Elis Regina, composições de autoria de Paulo César Pinheiro, Ronaldo Bastos, Chakon Viana e Ekena.

“A sonoridade da música afro-brasileira vai marcar esse show. Maracatu, Ijexá, Alujá, Serra Abaixo, Congo Dobrado, Côco de Roda, Perré, Boi, Cavalo Marinho dentre algumas experimentações rítmicas do grupo compõem a nossa programação. Tudo isso feito com o Tambor Mineiro, elemento central do espetáculo. Um aspecto interessante desse show é que todos os arranjos partiram da percussão, dos Tambores Mineiros”, destaca Wemerson Rodrigues, conhecido como Geleia, precursor do grupo.

Aprendendo com o mestre

Tizumba é compositor, cantor, instrumentista e ator. Ele se tornou conhecido ao trazer a influência do congado mineiro para as suas músicas e se dedicar ao fomento da arte afro-brasileira por meio do seu trabalho. Desde 2019, o grupo Valentinas tem realizado encontros com Maurício, como forma de se aproximar da cultura afro-mineira e fortalecer a veia musical do grupo afinada com o congado, manifestação cultural e religiosa que resiste há mais de três séculos como importante símbolo de expressão da cultura negra em Minas Gerais.

Ficha Técnica

O 5º ETAMVAÇO, coordenado pelo Geleia, conta com as participações dos percussionistas Ari Andrade, Nívea Paula, Chrika de Oliveira, Geniane Vieira, Júlia Rolim, Lucas Natureza, também com os músicos Douglas Netto (violões e guitarras), Guilherme Lopes (contrabaixo) e Welington Cristo (teclados, violão e saxofone). A produção é de Leila Cunha (Fino Trato).

O ETAMVAÇO é realizado com o apoio da Fundação Renova, por meio do Edital Doce.

Serviço

Mais informações pelo telefone 31 9 8829-9591.