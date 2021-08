Grupo Sangue Solidário realiza primeira doação

SANTA BÁRBARA DO LESTE/GOVERNADOR VALADARES – Na última quinta-feira (05), doze integrantes do Grupo Sangue Solidário, de Santa Bárbara do Leste, foram a Governador Valadares e realizaram a primeira doação de sangue, marcando oficialmente o início das atividades do Grupo em favor da vida.

Os doadores foram levados a Governador Valadares em um veículo disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que está apoiando a causa desde o começo.

Idealizado pelo vereador Sargento João Paulo, o Projeto Sangue Solidário conta atualmente com 90 doadores devidamente cadastrados.

De acordo com sargento João Paulo, a doação acontecerá uma vez por mês, seja em Ipatinga ou Valadares. “Dessa forma, conseguiremos ter sempre um grupo de doadores reserva, que possa doar sangue quando surgir uma demanda no município ou na região”, destacou Sargento João Paulo.

Ainda segundo Sargento João Paulo, o objetivo do projeto é envolver cada vez mais doadores, que além de sangue, doam também, esperança, pois, uma única doação pode salvar até 4 vidas.

O psicólogo Wesley Luiz é um dos doadores cadastrados e fez a primeira doação nesta quinta-feira. Na infância, Wesley precisou de transfusão e recebeu sangue de pessoas que, mesmo sem conhecê-lo, salvaram sua vida. Agora, o psicólogo busca retribuir o gesto.

Wesley ressaltou que o processo de doação é rápido. Segundo ele, esse gesto, aparentemente simples, é gratificante, e pode sim, salvar a vida de alguém.

Quem quiser participar do Grupo Sangue de Santa Bárbara do Leste, ou quem precisar de doação de sangue para um amigo ou parente, pode entrar em contato com o Sargento João Paulo através do WhatsApp (31) 987330228.

Assessoria de Comunicação