Grupo Rosas de Saron promove festival de tortas

Verba adquirida sem em prol da construção de uma casa de apoio para mulheres

CARATINGA – O Grupo Rosas de Saron é composto por sessenta mulheres e existe há mais de oito anos. Ele tem por objetivo ajuda espiritual, emocional e social. Para ampliar esse trabalho e ter uma sede própria, será realizado na próxima quinta-feira (19), o festival de tortas no América Futebol Clube, às 19h30.

De acordo com a presidente do Grupo, Helena Rodrigues, haverá música ao vivo, desfile de modas infantil e adulto, sorteio de brindes, cantinho para as crianças brincarem, tortas doces e salgadas.

O grupo Rosas de Saron desenvolve diversas ações sociais, trabalhos com crianças, mulheres e famílias carentes e também no presídio de Caratinga. “Temos promessa de ganhar um lote no início do próximo ano, e com a construção da casa faremos atendimento social, espiritual e emocional de todas as mulheres, de todas as religiões, independente da classe social”, disse a presidente.

Ainda de acordo com Helena, na casa haverá atendimento psicológico, trabalhos específicos com mulheres que sofrem violência doméstica, ex-presidiárias e prostitutas. “Queremos promover cursos profissionalizantes, tirar mulheres da prostituição e dar oportunidade de terem um trabalho digno, fazer uma cozinha industrial para que façam seus cursos e ali mesmo já comecem a ganhar dinheiro”.

Os ingressos estarão disponíveis na loja Baby Kids, na avenida Olegário Maciel, 291, ou pelo telefone (33) 9880-1143 da presidente Helena.

Crianças até sete anos não pagam; de 8 a 12, o valor é de R$ 13,00 e acima de 12 anos, R$25,00.

E para ajudar no festival, o grupo também está aceitando doações de ingredientes, tortas e refrigerantes.