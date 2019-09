Grupo IBRA Educacional inaugura nova sede em Caratinga e mais 120 empregos devem ser gerados

CARATINGA – Caratinga tem se tornado referência em educação com destaque nacional pelas faculdades que ofertam cursos a distância instaladas na cidade. Umas destas instituições é a Faculdade Metropolitana do Vale do Aço – FAMEV que tem como sua mantenedora o Grupo IBRA (Instituto Brasil de Ensino) Educacional com sede em Caratinga, e que na noite da última quinta-feira (12) inaugurou uma sede moderna e com tecnologia de ponta para atendimento aos alunos.

O Grupo IBRA Educacional “nasceu” em Caratinga em dezembro de 2015, ainda com outro nome e apenas como polo de educação a distancia de outras faculdades, mas em julho de 2018 adquiriu a faculdade FAMEV (Faculdade Metropolitana do Vale do Aço) na cidade de Ipatinga e se tornou mantenedor da mesma. De lá para cá o número de funcionários cresceu consideravelmente e a faculdade ganhou notoriedade na cidade por esse motivo. “Nós contamos hoje com 134 colaboradores em Caratinga e 30 em Ipatinga, e até o final deste ano deveremos contratar mais 120 pessoas na cidade de Caratinga para atender a demanda de captação de alunos e atendimento aos mesmos”, conta o diretor do Grupo IBRA e pró-reitor da faculdade, Bruno Lopes de Souza Santos.

O diretor comentou também sobre os cursos ofertados e a quantidade de alunos que possuem. Atualmente são mais de 18 mil alunos em todo o país nos cursos de graduação, pós-graduação, formação de professores e capacitação profissional.

O grupo IBRA atualmente oferta mais de 50 cursos de graduação à distância em Caratinga, mais de 400 cursos de pós-graduação à distância para todo o território nacional, além de cursos de formação de professores, chamados também de complementação pedagógica. Sobre este curso o diretor dá mais informações. “O curso de formação pedagógica é um regime especial concedido pela resolução nº2 de 2015, que permite que bacharéis ou licenciados obtenham um segundo curso em docência num prazo bem curto, que varia entre 6 a 9 meses. Estamos falando de cursos como letras, matemática, química e outros. Esta resolução surgiu para baixar um déficit de mais de 150 mil professores da rede pública de ensino em todo o país, e ainda poucas pessoas sabem que pela formação que já possuem podem se tornar professores rapidamente”.

Na cerimônia de inauguração, estiveram presentes diversas autoridades, como o prefeito de Imbé de Minas, Marcos Antônio do Carmo, o “Marquim da Farmácia”, o secretário de Educação de Caratinga, Diego de Oliveira, que também representou o prefeito Wellington Moreira que estava em viagem, a superintendente de educação, Landislene Gomes Ferreira, o vereador Ricardo Gusmão, o pastor da igreja Adventista Alan Dulce e diversos outros convidados.

O evento também recebeu uma fanfarra e uma equipe de artistas cênicos como um presente da secretaria de Cultura da prefeitura de Ipatinga, cidade onde o Grupo IBRA mantém a Faculdade FAMEV.

Sobre as vagas de emprego que serão abertas, o diretor Bruno fez críticas à falta de interesse dos jovens em se capacitarem para o mercado de trabalho e obterem seu primeiro emprego. “É muito difícil contratar pessoas capacitadas hoje em dia, e não estou falando de experiência, estou falando de jovens que na prova de seleção respondem dentre várias perguntas, que o Brasil tem um regime comunista de governo, que a Venezuela fica na Oceania, e que não sabem que um aluno sem graduação não pode fazer um mestrado. Ou seja, não falta emprego para essas pessoas, o que falta claramente é que esses jovens leiam jornais, assistam entrevistas relevantes sobre o país, queiram saber mais sobre o mundo em que vivem, que estudem”, conclui o diretor.

Aqueles que quiserem enviar seus currículos para o processo seletivo que deve ter início em outubro, deverão cadastrar seus currículos pelo site www.ibraeducacional.com.br a qualquer momento.

O Grupo IBRA está sediado à rua Engenheiro Hebert, número 135 no bairro Rodoviários, bem próximo ao fórum de Caratinga, e tem seu funcionamento das 8h às 21h30. Quem tem interesse em conhecer os cursos da instituição pode realizar uma visita em qualquer dia da semana.