Grupo Faveni fecha parceria entre colégio CNEC e a prefeitura

CARATINGA – Funcionários da prefeitura de Caratinga e seus dependentes terão um benefício depois de convênio firmado com o grupo Faveni. O anúncio foi feito na manhã de ontem.

Conforme a parceria, os funcionários da prefeitura e seus dependentes terão 30% de desconto nas mensalidades do colégio Cenecista de Caratinga, o CNEC, recentemente adquirido pelo grupo Faveni. “É mais um benefício que trazemos para a comunidade de Caratinga, em específico aos funcionários da prefeitura para dar aos filhos uma educação de qualidade com valor acessível”, ressaltou Leandro.

O convênio está sendo feito com a prefeitura, instituições e empresas da cidade, com objetivo de “trazer os tempos de glória do colégio CNEC”, segundo o diretor do grupo Faveni.

“Pretendemos colocar várias atividades extracurriculares. Com relação ao prédio, passará por uma grande reforma, e pretendo também utilizar uma unidade rural para que aluno tenha acesso ao campo. Os pais podem ir ao nosso colégio e conversar com a diretora Ana Paula para conhecer os benefícios”, destacou o empresário.

O prefeito Welington Moreira disse ter aceitado de forma positiva o convite do diretor Leandro para assinar o convênio. Ele garantiu que a adesão será maciça por parte dos funcionários da prefeitura. “A gente sabe das dificuldades financeiras, em especial dos funcionários da prefeitura e quando Leandro nos abriu a porta nesse sentido de que funcionários, filhos e parentes pudessem estar estudando em um colégio tradicional de Caratinga que passará por inúmeras inovações, ficamos satisfeitos”, considerou o prefeito.

O prefeito elogiou o diretor do grupo Faveni. “Quem conhece o Leandro sabe de seu caráter inovador. A gente tem tido a grata satisfação dessas parcerias com a Faveni, a prefeitura de Caratinga só tem a agradecer, temos 2680 funcionários e certamente teremos a adesão maciça, é um projeto que trará recursos para a prefeitura com a criação de empregos. A Faveni tem crescido a cada dia que passa e gerado empregos, tem feito isso com maestria, tanto é que na nova sede 360 pessoas serão admitidas. Agradeço ao Leandro por acreditar na prefeitura, temos nele o exemplo que é possível alavancarmos o que nos propusemos a fazer. Em nome dos funcionários e da população, agradeço por ter trazido a sede da sua empresa para a nossa cidade”, disse o prefeito.

O Grupo Faveni tem onze faculdades, um centro universitário e, agora, com a aquisição do CNEC, três colégios. Neste momento, cerca de 700 pessoas participam de um curso de capacitação para preenchimento de 360 vagas de emprego nos setores de telemarketing, comercial, administrativo e serviços gerais.