Grupo Faveni em Santa Bárbara do Leste tem nova direção

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A reabertura do polo do Grupo Faveni em Santa Bárbara do Leste, representa um marco significativo para a educação na região, trazendo novas oportunidades e um compromisso renovado com a qualidade do ensino. Sob nova direção, a instituição se destaca por sua equipe dedicada, composta por profissionais altamente capacitados, prontos para oferecer um suporte excepcional aos alunos e garantir uma experiência educacional enriquecedora.

Com uma oferta diversificada de mais de 70 cursos de graduação, que incluem licenciaturas, tecnólogos e bacharéis, o Grupo Faveni se posiciona como uma referência em educação acessível e de qualidade. Os cursos são oferecidos de forma EAD (Educação a Distância), permitindo que os alunos tenham flexibilidade para estudar de acordo com suas necessidades e rotinas. As mensalidades começam a partir de R$ 119,90, tornando o acesso ao ensino superior mais viável para todos. “Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar ou dar continuidade à sua formação acadêmica, com a garantia de um ensino de qualidade”.

Além dos cursos de graduação, a Unifaveni também disponibiliza mais de mil cursos de pós-graduação, oferecendo uma vasta gama de opções para aqueles que buscam se especializar e se destacar no mercado de trabalho. Essa diversidade de cursos permite que os alunos escolham a formação que melhor se adapta às suas necessidades e aspirações profissionais, contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais em um mundo em constante evolução.

Para complementar essa nova fase, o polo está com vagas abertas para o cargo de call center de vendas. Essa é uma oportunidade não apenas para ingressar no mercado de trabalho, mas também para fazer parte de uma equipe que valoriza o crescimento e o desenvolvimento profissional. Os colaboradores terão acesso a benefícios atrativos, como bolsa de estudo de até 95%, vale alimentação e premiações, incentivando assim a formação contínua e o reconhecimento do desempenho.

A nova direção está empolgada com as possibilidades que a reabertura do polo traz para a comunidade de Santa Bárbara do Leste e para todos que desejam investir em sua educação e futuro profissional.