Grupo Faveni anuncia grandes mudanças no colégio CNEC de Caratinga

CARATINGA – O colégio Cenecista de Caratinga – CNEC, deverá se beneficiar com mudanças em toda sua estrutura educacional e estrutural, após o Grupo Faveni assumir a administração. O presidente da Faveni, Leandro Xavier Timóteo, disse que algumas obras estruturais serão iniciadas em breve e acredita que no próximo ano, outras grandes mudanças serão notadas, “mas o valor da mensalidade não sofrerá aumento em 2020”.

O objetivo de Leandro é manter o corpo docente, funcionários e demais colaboradores. “Mesmo as transições necessárias serão realizadas com critério e em seu tempo. A diretora geral do CNEC Ana Paula Freiberger também será mantida no cargo”, explicou o presidente do grupo Faveni.

Na última segunda-feira (28/10) foi realizada uma reunião nas dependências da escola, que contou com a presença de aproximadamente 400 pessoas entre pais, alunos, professores e funcionários. Leandro ressaltou que pretende implantar vários projetos que já funcionam no Colégio Dom Alberto, localizado na cidade de Santa Cruz do Sul (RS), administrado pelo Grupo Educacional Faveni e é considerado o melhor daquela da região, e uns dos melhores do estado conforme dados do Raio X Educação do Portal G1. “A participação da comunidade, pais e alunos será a tônica da escola para buscar melhoras e excelência no ensino, até mesmo o novo nome da escola terá a participação dos pais e alunos”, destacou Leandro.

Ao final da reunião foi oferecido um coquetel a todos os presentes.

MAIS BENEFÍCIOS

Leandro anunciou que matrícula realizada até 30 de novembro terá a rematrícula e a mensalidade de janeiro gratuita. Alunos que vierem de outras instituições de ensino, além de se beneficiarem da isenção da mensalidade de janeiro, caso se matriculem até esse mesmo período, ainda terão 25% de desconto nas mensalidades e os alunos que se destacarem nos esportes receberão bolsa de estudo.

PROPOSTAS PARA REFORMA NO PRÉDIO

Para melhorar o atual prédio do CNEC serão realizadas reformas das salas de aula, das salas dos professores, da cantina/refeitório, dos sanitários e a reforma e modernização da fachada, da diretoria e demais salas do colégio.

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Segundo Leandro, será construído um novo prédio no local da quadra e o colégio passará a ter piscina e vestiários, salas para prática de educação física, aulas de taekwondo, karatê, balé, laboratórios para ciências, física, química, informática, línguas, robótica e quadras poliesportivas.

ÁREAS

A área atual do colégio é de 3.069,00m². Com o novo projeto a área deverá ter mais 3.058,00m², perfazendo uma área total de 6.127,00m², após conclusão das obras.