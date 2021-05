Grupo Espírita Dias da Cruz comemora 126 de fundação

No sábado (15) haverá evento on-line para celebrar a data

CARATINGA– No próximo sábado (15), o Grupo Espírita Dias da Cruz (GEDIC) comemora 126 de fundação. Para celebrar a data, será realizado o 3º Fórum Espírita Léon Denis. O tema escolhido é ‘Dor, Morte e Renovação’. O evento on-line será das 9h30 às 16h50. Para assistir, basta acessar as redes sociais do GEDIC (@Grupoespiritadiasdacruz / Retransmissão: @espiritismo.net)

PROGRAMAÇÃO:

▪︎Abertura – música (grupo musical GEDIC), página e prece (09h30 – 10h)

▪︎ 1º Bloco: Dor e consciência

Larissa Corrêa – Pensamento, consciência e o ser integral; (10h – 10h20)

Saulo Monteiro – Dor e progresso; (10h20 – 10h40)

William Jacob – A revelação pela dor (10h40 – 11h00)

Intervalo (11h – 11h10)

Debate (11h10 – 11h55)

Almoço (12h – 13h45)

▪︎ 2 Bloco: Morte e imortalidade (13h45 – 15h10)

Musica: Elizabete Lacerda 13h45 – 14h)

Humberto Schubert- Morte na obra de Léon Denis; (14h – 14h20)

Dalva Silva Souza – Imortalidade e mediunidade; (14:20 – 14:40)

Debate (14h40 – 15h10)

Intervalo (15h10 – 15h20)

▪︎ 3 Bloco: Amor e renovação