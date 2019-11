Grupo Educacional investe na região

Anhanguera Caratinga está em fase de expansão. Unopar Inhapim tem previsão de ser inaugurada em janeiro de 2020

CARATINGA- A Kroton, marca da Cogna Educação, atua na região com dois investimentos educacionais. Caratinga já conta com um polo da Faculdade Anhanguera há quatro anos, que agora segue com um projeto de expansão, para atender a uma demanda maior de alunos. Inhapim contará em breve com um polo da Unopar, com previsão de inauguração para janeiro de 2020.

Para falar sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos para estas duas unidades, o DIÁRIO conversou a diretora Marley Brandão.

CARATINGA

Conforme Marley, a unidade de Caratinga conta atualmente com 300 alunos matriculados. Mas, diante da grande demanda para a formação educacional de jovens e adultos na cidade, está em andamento um projeto de expansão do espaço. “O investimento é feito em estrutura inicialmente, com laboratórios especializados para cada curso específico. Temos cursos na área de nutrição, gastronomia, educação física e, em todos eles, é fundamental um laboratório, para que os alunos possam fazer uma aula prática com qualidade, visualizando o ambiente que vão trabalhar posteriormente. Nosso foco é chegar a mil alunos brevemente e esse projeto é para que possamos atendê-los com maior qualidade e excelência. Trazemos os cursos premium, de lançamento, que demandam de laboratórios que estamos montando, às vezes conveniados ou aqui mesmo dentro do polo, que está em processo de expansão de espaço para podermos adequar perfeitamente esses laboratórios”.

A unidade conta com oferta de cursos na modalidade semipresencial e EAD (Educação à Distância), como explica Marley. “A modalidade semipresencial conta com uma aula presencial no polo, na estrutura de sala de aula convencional e as aulas práticas; os cursos regulares funcionam na modalidade EAD, os alunos estudam em casa, no ambiente que for mais confortável e vai ao polo uma vez por mês para fazer as aulas práticas e as provas são acompanhadas no momento da aplicação”.

Os cursos à distância têm atraído inúmeras pessoas pela praticidade. Marley enfatiza o diferencial Anhanguera. “Hoje conseguimos atingir toda a população, dentro da nossa proposta de ensino. Os cursos EAD têm realmente um diferencial na mensalidade, que você inicia com a primeira mensalidade a partir de R$ 59. Estamos no município, temos um contato próximo, o aluno vem até nós, estamos sempre aqui a disposição de atendê-los, damos o apoio pedagógico e acadêmico presencial, o aluno está sempre em contato conosco, qualquer dúvida que ele tenha estaremos sempre disponíveis para ele, 24 horas com atenção voltada para a aprendizagem do aluno”.

O tempo de conclusão varia de curso para curso. Opções que atendem aos anseios do aluno, com um ensino de qualidade. “Temos o curso que atende a quem já é portador de diploma, fica conosco um ano e meio; temos o iniciante que conclui em dois anos com o diploma em mãos, são os tecnólogos; e os bacharelados, que os alunos fazem de quatro a cinco anos. Nosso foco também é o trabalho na Pedagogia, um curso de três anos, é um diferencial, a demanda educacional hoje é muito grande”.

INHAPIM

Em Inhapim, em breve a população poderá contar com a Unopar, que ofertará mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação.

Marley destaca que o investimento educacional vai permitir a valorização local, garantindo oportunidade de aprendizagem dentro do próprio município. “A sociedade pode esperar uma excelente instituição de ensino à altura realmente de Inhapim, que o público pode fazer um curso semipresencial ou EAD, com laboratórios especializados, espaço amplo, na qual o aluno pode ficar dentro de Inhapim, não precisando evadir e investir sua carreira em outro município da região. Estamos vislumbrando que nossos alunos permaneçam dentro de Inhapim fortalecendo o município, além da geração de emprego e renda”.

A previsão de inauguração da unidade é janeiro de 2020. “Com a oferta de todo nosso portfólio, que são mais de 100 cursos na área da graduação e pós graduação”, afirma.

INSCRIÇÕES

As inscrições para quaisquer dos cursos ofertados podem ser realizadas diretamente junto à equipe da Anhanguera e, em breve, da Unopar. Informações sobre os cursos estão disponíveis no site das faculdades, como cita Marley. “Basta nos procurar através do site, estamos sempre disponíveis a atendê-los, fazemos também o contato e não podendo vir ao polo, vamos até onde o candidato está”.

Os diplomas são aceitos em todo o território nacional. Isso porque os cursos são credenciados pelo Ministério da Educação (MEC), o que garante também a boa qualidade de ensino. “Os cursos são reconhecidos pelo MEC, como somos uma rede ampla, a Kroton é a maior do mundo, temos a garantia de iniciar os cursos já com autorização”.

A Anhanguera Caratinga está situada à Travessa João Coutinho, 74, centro. Contatos pelos telefones (33) 3321-0054 e (33) 99154-1099. Já a Unopar Inhapim funcionará, em breve, à Praça Padre Geraldo Homem Faria.