Grupo Educacional IBRA recebe a certificação da Latin American Quality Institute

CARATINGA – O Grupo IBRA Educacional, instituição mantenedora de sete faculdades e que tem sede em Caratinga, recebeu nesta semana, a certificação da Latin American Quality Institute (LAQI).

O Grupo Educacional IBRA foi agraciado no dia 26 de novembro de 2020 com o prêmio de Certificação de Qualidade Global, o título é dedicado as empresas que cumprem com sucesso os critérios dos padrões globais, que fornecem profissionalismo e liderança, com base no modelo Laem. O IBRA também foi agraciado com os títulos de Qualidade Educacional – Líder Institucional e Mestre em Administração Total de Qualidade. Devido a pandemia de Covid-19 a premiação foi feita de forma on-line.

Os diretores do Grupo também receberam títulos, o diretor-geral Bruno Lopes foi agraciado com o título de Líder de Qualidade Educacional; a diretora-comercial Bruna Lopes, gerente e líder; o diretor-administrativo Daniel Cruz, gerente de garantia de qualidade; e a diretora acadêmica Polliany Soares, mestre em administração de qualidade educacional.

O prêmio acontece anualmente com o objetivo de homenagear empresários que se destacaram nas áreas, trazendo a público suas iniciativas empresariais e reconhecendo o talento, a produtividade e, principalmente a qualidade dos serviços prestados pelas empresas do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Panamá, Bolívia, Venezuela, México, Porto Rico, entre outros.

Sobre a Latin American Quality Institute

A Latin American Quality Institute é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada na Cidade do Panamá, cuja finalidade é fomentar e apoiar a competitividade das empresas e organizações latino-americanas, promovendo uma cultura de Responsabilidade Total através da metodologia “LAEM” que forma os conceitos de: Qualidade Total, Responsabilidade Social Empresarial, Desenvolvimento Sustentável, Comércio Justo e Qualidade Educativa.

A instituição apoia as iniciativas do Global Compact, PRME, Caring For Climate, Women’s Empowerment Principles, Green Industry Plataform; participa de congressos mundiais realizados pelas Nações Unidas (ONU) e estabelece alianças estratégicas com organizações dos cinco continentes, que fomentam critérios de qualidade, sustentabilidade e responsabilidade social.

A LAQI proporciona inteligência empresarial a mais de 3 mil empresas, através do desenvolvimento de conferências e encontros corporativos internacionais, reconhecidos como os melhores no campo da Qualidade. Da mesma forma, a LAQI produz mensalmente a “Quality Magazine”, revista líder de negócios responsáveis e de qualidade, assim como relatórios de pesquisa.

O Grupo Educacional IBRA

Com sete faculdades no país, e mais de sessenta mil alunos, o grupo IBRA é mantenedor das faculdades; Faech em Uberlândia-MG, IBRA em Ipatinga-MG, Fagran em São Paulo-SP, Fitau em Taubaté-SP, Fabras em Brasília-DF, Fitec em São Jose dos Campos-SP e Fadivales em Jacareí- SP. São mais de 250 funcionários somadas as unidades, e mais de 30 polos educacionais em vários estados do país.

O Grupo IBRA está situado em Caratinga desde 2015 e atualmente tem sua sede no bairro Rodoviários e oferta cursos de graduação, pós graduação, complementação pedagógica e capacitação profissionalizante, estando aberto das 8h às 21h inclusive para aqueles que desejarem possam visitar as instalações.