Grupo Educacional Faveni reconhecido por excelência Reclame Aqui

CARATINGA – O Grupo Educacional Faveni não se tornou referência em cursos de Capacitação, Graduação Presencial, Graduação EAD e Pós-Graduação EAD por acaso. Além do constante compromisso com a qualidade, a faculdade com mais de 1000 cursos, busca sempre a excelência no atendimento ao consumidor.

E esse esforço acaba de ser reconhecido pelo site Reclame Aqui, com a conquista do selo RA1000. O selo foi criado para destacar as empresas que possuem excelentes índices de atendimento.

As marcas que possuem este reconhecimento demonstram a seus consumidores o compromisso que possuem com o pós venda, elevando o grau de confiança em seus serviços.

“O Grupo Educacional Faveni está realizado com a nova conquista. Sabemos da importância desse reconhecimento e de nossa jornada para sempre alcançar a melhor comunicação com o cliente. Temos a proximidade e a assistência a cada um de nossos alunos como pilares base do grupo. Meu orgulho e agradecimento a toda equipe por este marco. O selo está sendo recebido com muita felicidade”, comemora o presidente e fundador Leandro Xavier.

A Faveni também está concorrendo pela primeira vez ao Prêmio “ÉPOCA ReclameAQUI – As Melhores Empresas para o Consumidor 2020” na categoria ‘Educação, Faculdades e Universidades”.

====

Veja os critérios necessários para que uma empresa seja qualificada com o selo RA1000 do Reclame Aqui:

– Possuir um número de avaliações igual ou superior a 50;

– Possuir o índice de respostas no site igual ou superior a 90%;

– Possuir o índice de soluções no site igual ou superior a 90%;

– Possuir a média de avaliações no site (dadas pelo consumidor) igual ou superior a sete;

– Possuir índice de novos negócios (voltaria a fazer negócio?) igual ou superior a 70%.

Fonte: Márcia Stival – Assessoria Imprensa