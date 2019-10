Grupo Educacional Faveni assume Colégio Cenecista de Caratinga

CARATINGA- A partir de janeiro de 2020, o Colégio Cenecista de Caratinga será mantido pelo Grupo Educacional Faveni. O anúncio se deu na manhã de ontem, por meio do presidente da Faveni, Leandro Xavier Timóteo e da diretora do colégio, Ana Paula Freiberger.

O colégio tradicional de Caratinga possui 54 anos. Atualmente contabiliza 337 alunos, distribuídos dentre a Educação Infantil e o Ensino Médio. Os funcionários já foram comunicados e tiveram suas dúvidas esclarecidas durante reunião realizada ontem. O próximo passo agora será um encontro com os pais de alunos, que poderão conhecer a nova proposta.

O RETORNO ONDE TUDO COMEÇOU

A Faveni é uma instituição de sucesso no ramo educacional com faculdades presenciais e atuação marcante no EaD (Educação a Distância). Possui sede administrativa em Caratinga e onze faculdades em todo território nacional, nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul.

O que muitas pessoas talvez não saibam é que essa história exitosa em Caratinga começou justamente na CNEC, pois o espaço físico do colégio era utilizado para as atividades iniciais da Faveni. Por isso, para Leandro, a aquisição é bastante representativa, pois significa o retorno onde tudo começou.

“Gostaria de demonstrar aqui, minha grande felicidade nessa nova aquisição, porque não é conhecimento de todos, mas o grupo começou nessas instalações aqui. E então, onde as aulas presenciais aconteciam na época da direção do professor Munir, nós locávamos as salas e as aulas aconteciam aqui. Então é uma questão de gratidão que tenho e uma questão pessoal. É uma felicidade muito grande para o Grupo Educacional Faveni adquirir essa instituição”, declarou Leandro Xavier.

PROJETO

Por meio de nota, a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) frisou que a definição pelo Grupo Educacional Faveni foi realizada depois de um “cauteloso processo decisório”, que considerou, acima de tudo, o compromisso da instituição em prosseguir com a oferta de educação de excelência para a população de Caratinga, preservando, assim, a história e todo o legado de conhecimento já construído pelo Colégio, em parceria com a comunidade.

Consciente da repercussão que esta decisão pode causar nos pais, responsáveis e estudantes do colégio, as atividades previstas até dezembro de 2019 serão cumpridas integralmente como o planejado e, a partir de janeiro de 2020, a Faveni assumirá prosseguindo com a mesma qualidade ofertada.

Leandro reforça que a transição acontecerá de forma “suave e muito tranquilo”, sem qualquer prejuízo à comunidade acadêmica, docentes e funcionários técnico-administrativos. “A ideia do Grupo Educacional Faveni é chegar para somar, principalmente com relação à estrutura física. Pretendemos fazer uma melhoria muito grande, implantação de novas atividades extracurriculares, já é uma ideia que vinha sendo conversada e nós pretendemos executar já para o ano de 2020. Informar que respeitando a política do grupo, que já possui alguns colégios também, não faremos reajustes das mensalidades de 2019 para 2020. Faremos o investimento e não repassaremos nenhum reajuste para os pais. Permaneceremos com todos os serviços prestados e pretendemos ampliar essa gama de serviços oferecidos hoje com essa qualidade e tradição da rede da CNEC, agora com a nova mantença trazendo inovações. Além disso, automaticamente com a oferta de novos serviços, geraremos novos empregos.

O presidente da Faveni ainda tranquiliza os pais de alunos com relação ao ensino que será ofertado, acrescentando que este é um novo nicho de mercado que a empresa pretende continuar investindo. Além de Caratinga, a unidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, também é o mais novo investimento da empresa. “Surgiram muitas dúvidas com relação a isso por trabalharmos com ensino superior. Mas, a Faveni, até por questões de mercado, 2020 em diante fará a aquisição somente de colégios. Então, Educação Infantil, Fundamental e Médio aqui continua e receberá investimentos. Pretendo depois fazer uma reunião com os pais para trazer detalhada a planilha de investimentos que pretendemos para 2020, detalhando quais são os projetos e pretensões”.

Todo o projeto será trabalhado em parceria com a comunidade escolar, que é convidada a participar de todo esse processo. “Costumo dizer que o Grupo Educacional Faveni teve um crescimento muito rápido porque nós sempre adotamos a gestão participativa. Então, nós contamos com dicas e sugestões de todos os colaboradores, clientes e alunos para as melhorias do dia a dia. E estamos aí todos os dias procurando prestar um serviço de mais e mais e mais qualidade”.

A mensagem de Leandro é que os pais e alunos podem esperar investimento e melhorias, permanecendo com a qualidade, história e legado que o colégio possui em Caratinga. “É um compromisso meu como pessoa, como diretor do Grupo Educacional Faveni, que hoje conta com 11 faculdades, um Centro Universitário, com esse aqui três colégios e quem vem numa ascensão muito grande. Contem com melhorias com investimentos, estamos aqui para adicionar não subtrair nada”.

‘RECONSTRUIR A NOSSA ESCOLA’

A diretora do CNEC Caratinga, Ana Paula Freiberg, fez questão de frisar que acredita na proposta apresentada pela Faveni. “Conheço o Leandro há pouco tempo, no entanto acreditando na proposta que ele traz para a CNEC, porque ele está buscando reconstruir a nossa escola, a partir do que é essencial, que é uma educação de qualidade voltada para a perspectiva de uma educação cidadã. Eu vejo como positivo, sendo que ele vai investir na nossa escola, respeitar as nossas famílias e respeitar o nosso corpo docente que hoje já está aqui. Leandro já é da casa, os filhos dele já estudavam aqui conosco, conhecem a proposta da CNEC e gostam. Então, acredito que vai ser muito bom, além dele ser um empreendedor e nós precisamos de pessoas empreendedoras na educação. Falamos que tudo está mudando e a educação também precisa mudar”.

Por fim, Ana Paula agradece à confiança depositada ao longo dos anos de atuação na comunidade e reafirma os votos de que a aquisição é um avanço na oferta da educação de qualidade. “Quero agradecer às muitas famílias que acreditaram no trabalho da CNEC durante esse longo tempo. Quero agradecer às famílias que confiaram também nesses últimos três anos que estou à frente em Caratinga e para o Leandro que ele tem famílias que são abençoadas e com certeza com um bom diálogo vamos fazer essa escola crescer a cada dia mais. E quem ganha isso é Caratinga, Minas Gerais e o Brasil, porque depois as pessoas se alastram por esse país todo. Então, parabéns Leandro; em nome da CNEC nacional mais uma vez eu agradeço às famílias que confiaram no trabalho da CNEC durante essas décadas”.