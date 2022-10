Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário realiza inspeção na APAC

​

CARATINGA – O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) realizou inspeção na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Caratinga no dia 21 de outubro. ​

O monitoramento tem o objetivo de verificar as condições estruturais e o atendimento de saúde, educação e trabalho na unidade, essa é a primeira vez que a instituição recebe a visita da equipe. ​

Participaram o chefe de Assessoria de Acompanhamento Administrativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, capitão Ricardo Dolabella e seu assessor Victor Ferreira; Cristiane Coelho, assessora da Chefia de Gabinete; Lilian Aparecida Graciano Magalhães Damásio, diretora da DCA- Diretoria de Custódias Alternativas, e sua equipe; Roberto Donizete de Carvalho (Beto da FBAC), gerente de metodologia da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, juntamente com Fernando responsável pelo controle de Convênios.​

A fiscalização foi acompanhada também pelo juiz da 1ª Vara Criminal, Consuelo Silveira Neto, do promotor de justiça Thiago Belém Ferreira e do defensor público Guilherme Machado Demier Ribeiro, juntamente com a equipe administrativa da APAC de Caratinga, composta por Marcio Inácio de Sá, presidente; Adriana Luppis, gerente geral; Anderson do Carlos de Barros, encarregado de tesouraria e Elenkelen Paiva da Mata, encarregada do setor Administrativo.​

A gerente geral da unidade penitenciária, Adriana Luppis, reforçou o comprometimento da APAC de Caratinga com o cumprimento da lei alinhado com a metodologia interna. “A inspeção é importante, porque identifica questões que nos auxiliam a exercer nosso trabalho da melhor forma, o que sempre temos buscado fazer”, disse.