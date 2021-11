Grupo de combate ao tabagismo registra 18 casos de sucesso em Santa Luzia

CARATINGA- A equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) realizou o encerramento do primeiro grupo de combate ao tabagismo do distrito de Santa Luzia.

O projeto, que é totalmente gratuito, vem ajudando centenas de pessoas a largarem o vício em cigarro. De acordo com Fabrício Bomfim, psicólogo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 18 pessoas, desse último grupo, conseguiram parar de fumar. “O grupo foi criado para todos os pacientes que queiram parar de fumar. Já estamos em Caratinga, há quase 10 anos, trabalhando em todos os postos de saúde com as pessoas que querem parar de fumar. É um programa do Governo Federal que foi criado para que a população tivesse acesso ao tratamento para largar o vício do cigarro. Começamos em Santa Luzia no dia 13 de setembro, com 24 pessoas. Hoje todas que estão encerrando conosco conseguiram parar de fumar. Estamos falando de 75% de aproveitamento de um grupo em que as pessoas se dedicaram e participaram com os profissionais e conseguiram vencer o vício”.

José Márcio contou que fumava há mais de 40 anos e que, graças ao projeto, que conta com uma equipe acolhedora, conseguiu parar. “Achei muito importante entrar no grupo, porque eu não conseguia parar de fumar. Vim direitinho, me passaram explicações com boa vontade, coisas boas, eu com intenção de parar, mas, precisava de uma ajuda que era deles. Eles nos receberam com muito carinho e chegar ao final é muito feliz, ter conseguido parar de fumar. Recomendo às outras pessoas que venham, o pessoal é atencioso, é uma coisa muito boa”.

Durante o próximo ano, as equipes iniciarão novos grupos na sede de Caratinga e no distrito de Santa Luzia. Os interessados devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima, Unidade V ou Policlínica e deixar nome e telefone para serem avisados a respeito da data de início.