Grupo de ciclistas de Piedade de Caratinga alia esporte ao turismo

DA REDAÇÃO- Um grupo de amigos e amantes do ciclismo de Piedade de Caratinga formou em 2018 a equipe “Pedal da Serra”.

O grupo de amigos se reúne aos finais de semana e feriados com o objetivo de pedalar e desbravar as diversas trilhas no interior mineiro. A prática do mountain bike aliada ao turismo ecológico tem atraído mais adeptos e se tornando muito popular na região. Hoje são 20 ciclistas que todas as semanas se reúnem para participar de eventos esportivos ou apenas pedalar como lazer.

O grupo Pedal da Serra também tem marcado presença nos principais eventos da modalidade na região, o que acabou motivando-os a criar o próprio evento – o “Pedal da Serra” que já foi realizado em duas edições no município de Piedade de Caratinga, com diversos ciclistas na semana de comemoração do aniversário da cidade, no mês de setembro, contribuindo para a divulgação das belezas da Serra de Piedade de Caratinga.

Em 2022, o grupo “Pedal da Serra” marcou presença no “12º Peguinha do Goiaba” em Caratinga, no “5º Pedal de São João do Oriente”, no “4º Pedal da História” em Tarumirim e no “1º Pedal de Entre Folhas”, além de diversos pedais em locais diferentes em Minas Gerais.