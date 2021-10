Grupo da terceira idade retoma as atividades em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Grupo Saúde e Vida de Santa Bárbara do Leste voltou a se reunir no mês de setembro. Os encontros acontecem às segundas e quartas-feiras e a alegria é garantida com a prática de atividades físicas, coordenada pela Equipe do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Karlita Correa, os idosos são acompanhados também pelos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que são responsáveis por monitorar a pressão arterial dos participantes, garantindo assim os cuidados necessários para a prática segura das atividades físicas.

Ainda segundo a secretária, os idosos do município que tiverem interesse em participar do Grupo Saúde e Vida podem ir até o CRAS, levando identidade e cartão de vacina para se inscrever.

A secretária ressalta que os idosos estão devidamente vacinados contra a Covid-19 e que as medidas de prevenção contra a doença são respeitadas em todos os ambientes de convivência.

Assessoria de Comunicação