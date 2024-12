Grupo Boston City e Felipe Melo avançam em compra de 90% do Americano-RJ

DA REDAÇÃO – O Grupo Boston City, liderado pelo empresário de Manhuaçu, Renato Valentim, e o jogador Felipe Melo estão próximos de finalizar um acordo para adquirir 90% do Americano de Campos, clube tradicional do Rio de Janeiro.

Renato Valentim, empresário radicado nos Estados Unidos, é o fundador do Boston City FC, com sedes em Manhuaçu, e Boston, nos Estados Unidos. O foco principal de suas operações está no desenvolvimento de talentos e na criação de uma ponte entre o futebol brasileiro e norte-americano. Com esse objetivo, o grupo busca expandir sua rede de clubes no Brasil.

Felipe Melo, que encerrou sua passagem pelo Fluminense em 2023, inicia sua trajetória fora dos gramados. Experiente, o volante tem no currículo títulos como a Libertadores pelo Palmeiras, além de passagens por clubes como Inter de Milão, Galatasaray e Cruzeiro, e pela seleção brasileira. No novo desafio, aposta na gestão esportiva para replicar o sucesso conquistado dentro de campo.

Presidente contesta venda

A venda do Americano, por meio da parceria entre Felipe e o grupo americano, foi aprovada por unanimidade em reunião do Conselho Deliberativo do clube, realizada na noite desta segunda-feira (16).

No entanto, a decisão foi contestada pelo presidente do clube, Tolentino Reis, que não participou da reunião. Em nota oficial divulgada à imprensa, o mandatário afirmou que não haverá venda do Americano e que todas as medidas jurídicas estão sendo tomadas.

Multiclubes

O Boston City Group tem planos ambiciosos de se consolidar como uma rede multiclubes no Brasil. A estratégia inclui a aquisição de quatro ou cinco clubes em diferentes estados, ampliando sua área de captação e formação de talentos.

Além do Americano, o grupo também negocia com os tradicionais Guarani de Campinas, campeão brasileiro em 1978 e rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro neste ano, e o Joinville, de Santa Catarina, que disputa a Série D.

A aquisição de times com boa estrutura é um dos pilares da expansão. No caso do Americano, a estrutura conta com um estádio com previsão de conclusão até fevereiro de 2025 e um centro de treinamento novo, elementos fundamentais para transformar o clube em uma vitrine para jogadores e ampliar a exposição de atletas.

Outro projeto em andamento é a criação do Boston City FC Espírito Santo, com estreia prevista para 2025. A ideia é que a ampliação para mais clubes aumente significativamente as chances de sucesso esportivo e financeiro do grupo, criando sinergias entre as diferentes operações.

O Boston City também tem como diferencial seu investimento em inteligência esportiva e infraestrutura. Poucos clubes no Brasil possuem tecnologia e gestão tão modernas quanto as implantadas pelo grupo, e essas inovações serão levadas para todos os clubes adquiridos, garantindo agilidade nos resultados.

Futebol profissional

O time de Manhuaçu, que foi o ponto de partida do Boston City no Brasil, é tratado como um dos projetos mais especiais do grupo. A expectativa para janeiro de 2024 é o anúncio de onze novos profissionais na equipe, com foco em elevar o desempenho do clube.

Em 2025, o grupo planeja um investimento significativo em infraestrutura, incluindo o término das obras do estádio e em toda a estrutura profissional. O objetivo é fazer com que o Boston City de Manhuaçu alcance divisões superiores ao Campeonato Mineiro, consolidando sua presença no futebol estadual.

João Vitor Nunes