Reencontro dos blocos de Caratinga acontece no próximo dia 22. Antes tem esquentando os tamborins, no sábado (8), no Resenha’s Bar

CARATINGA – O convite vem do próprio organizador: “Amigos, mais um evento dos 50 anos da Jararaca Alegre acontece dia 22/02, será o Grito de Carnaval – Reencontro dos blocos de Caratinga. Já temos vários blocos que estão se movimentando para reviver aqueles bons momentos dos carnavais passados. Gostaria de contar com sua presença em mais uma noite de alegria e confraternização”, convoca Camilo Lucas, o ‘Camilim’.

O mapa de mesas já está aberto e o valor é de R$ 200,00 com quatro lugares/ingressos. “Escolha sua mesa e me fale. Conto com sua presença e de sua família! Sigam meu instagram (@jararacaalegre) para as informações sobre os preparativos”, avisa Camilo Lucas.

O evento

Para resgatar o carnaval, Camilo Lucas organizou um “reencontro dos blocos”, ou seja, os remanescentes dos blocos que agitavam os carnavais estarão se reunindo para um grande encontro no dia 22 de fevereiro, às 21h, no Palácio de Cristal do Clube Caratinga.

“Vai ter concurso de sambinha, fantasia e bloco mais animado; homenagens aos ícones dos carnavais como Dr. Fabinho, Maurício Meleca; vai ter o apadrinhamento de Aluisio Mendes Andrade, o patrono dos carnavais do clube, e muito confete, serpentina e alegria no salão”, adianta Camilo Lucas.

Estão programados dois ensaios abertos da Charanga que vai animar o carnaval, para o público já ir esquentando os tamborins, que será no sábado (8), no Resenha’s Bar.

Quem vai comandar a folia será a “Charanga Caratinga”. O serviço de bar será comandado por Cervejaria Grossenbier e Alambique Burguesinha, com os melhores coquetéis e cervejas artesanais, e a alimentação ficará por conta do renomado Chef Gustavo Alves. A produção fica a cargo de Camilo Lucas e Anderson Lucas, a direção musical é de Nathan Vieira e a sonorização por conta da DNA, do competentíssimo Ercy Campos. “Importante salientar que esta festa só está acontecendo graças à parceria com o Clube Caratinga, cujo presidente, Edgar Martins, tudo fez para que o mesmo fosse viabilizado”, enaltece a organização.