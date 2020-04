GRÁVIDAS EM MEIO À PANDEMIA

Prestes a dar à luz, caratinguenses relatam suas dúvidas e falam sobre esperança

CARATINGA- Elas estão perto de dar à luz. E no meio de tudo isso, a pandemia de coronavírus. Lidar com uma doença desconhecida, onde não se informações concretas em relação ao vírus e as gestantes. Manter o isolamento social e esperança. Assim, elas têm passado estes dias, como três mulheres relataram em entrevista concedida por telefone ao DIÁRIO.

MEDO

Maely Fernandes Abreu, 22 anos está grávida da primeira filha: Emanuela. O nascimento está previsto para entre os dias 15 e 27 de abril. Sobre o parto, ainda a indefinição e insegurança: “Estou olhando isso, mas se demorar e a crise do vírus piorar, vou fazer a cesariana para tenta controlar”.

Ela relata que tem ficado mais em casa e, recentemente, decidiu se arriscar em sair apenas para ir ao médico. “Você sempre tem medo de algo acontecer, até mesmo no dia do parto se vai ter recurso, como vai ser, sem alguma alteração no sistema de saúde. Fiquei mais de um mês sem ir às consultas para evitar o contato, mas, voltei para justamente planejar o parto. Voltei ontem (terça-feira), tenho a última consulta dia 9”.

Na rotina, tem buscado manter a higienização e redobrando os cuidados. “Água e sabão, quando no médico ou na rua com álcool e gel. Evitando contato com pessoas de fora da casa”.

Quando a pandemia começou, Maely ainda buscava informações sobre os impactos do coronavírus em todo o mundo. Agora, optou por se atualizar apenas com notícias da cidade. “Espero que dê tudo certo, que ela venha com saúde para casa e que as coisas melhorem com esta crise logo”.

DIAS DIFÍCEIS

Thaynnara Cristina Batista, 25 anos classifica o momento como de dias difíceis. Ela, que já é mãe de Guilherme e Manuella, de 7 e dois anos de idade, respectivamente; divide as preocupações também com a gestação de Maria Clara. O parto está previsto para a partir do dia 20 de abril.

“Além da ansiedade normal de uma gestante tem a apreensão dobrada sobre como será a vinda da minha filha no meio desse caos. E até mesmo porque, além de estar grávida, tenho dois filhos que têm problemas com imunidade”, relata Thaynnara.

Pela internet, a enxurrada de informações, falsas e verdadeiras, relacionadas ao covid-19. Thaynnara decidiu diminuir a frequência de leitura sobre estes assuntos. “Eu não fico muito vendo notícias porque é muito repetida e no meu caso não é muito bom ficar preocupada demais. Pode deixar a gente ainda mais preocupada. A mídia de hoje é muito falha em algumas notícias, uma hora a gestante está em zona de risco outra não”.

Hábitos de higiene mais específicos já faziam parte do dia a dia de Thaynnara. Agora, as medidas são intensificadas. “Com coronavírus ou não meus cuidados, são os mesmos, tanto com a higiene dentro de casa, como em lavar as mãos, passar álcool em gel. Evito grandes aglomerações até por causa de outras doenças”.

Em meio ao caos, falta assistência e informação adequada para as gestantes, como avalia. “Eu tinha uma consulta para o dia 26 de março, que foi cancelada acredito que por causa do isolamento. Mas, também não fui notificada sobre o cancelamento, só que o posto estava fechado e um aviso para os idosos. Até hoje não tive nem um telefonema sobre as consultas e exames. E por mais que saibamos que o bebê está bem, porque está se movimentando, é necessário que avalie os exames, converse sobre os riscos e cuidados ainda mais exigentes com o bebê vindo a caminho”.

A estrutura do sistema de saúde é mais um agravante. Como será a hora do parto? Questionamento que deixa Thaynnara receosa. “Ainda mais se tratando de uma pandemia. O Brasil em geral não tem estrutura nenhuma para lidar com uma pandemia desse porte igual agora, por isso optaram por isolamento em massa, sei que há muita coisa a ser melhorada em relação a isso. Eu sempre fui bem atendida quando precisei, mas sei que pessoas que precisam com mais necessidade passam por algum aperto como a minha avó que tem mais de 60 anos”.

Apesar de tudo isso, Thaynnara mantém a esperança de que tudo isso “passe o mais rápido possível”. “Já é muito difícil criar um filho sozinha no mundo de hoje. Com notícias de que as coisas estão só piorando é pior ainda. Peço a Deus todos os dias que isso tudo sirva pra que nós possamos dar mais amor ao próximo. E que minha filha possa nascer em um mundo com mais paz e amor, menos doença e morte. Esse é o meu desejo”.

CONSCIÊNCIA

À espera de Benjamin, Leila Emanuele Diniz, 26 anos, que já é mãe de Rebeca de seis anos de idade, também tem procurado seguir o isolamento. Com o parto cesariana agendado para o dia 16 de abril, é preciso muita atenção nesta reta final. “Sempre tomamos os cuidados normais com a higiene e coincidiu de logo que eu entrei em férias do meu trabalho, teve início o isolamento social. Desde então, estamos em casa. Saindo somente quando existe a necessidade. A preocupação maior é a chegada do bebê, pois nesse momento as recomendações são de não receber visitas. E aí, logo veio a preocupação com os postos de saúde que não estariam atendendo para vacinas. Graças a Deus, agora, parece que as coisas vão começar a se organizar”.

Leila reforça que é preciso conscientização e obedecer às recomendações dos órgãos de saúde. “Com certeza, temos todos que ter os cuidados necessários, nossa cidade não tem uma estrutura adequada para atender à população local e ainda têm as cidades vizinhas que dependem do nosso município. Hoje, até a presente data, não temos casos confirmados da covid-19. Porém, temos pessoas que não têm uma condição financeira de se manter em isolamento e precisam trabalhar, então cabe à população ter consciência e não aglomerar em nenhum local”.

Ela tem optado manter rigorosamente as medidas de prevenção e acredita que é preciso a cooperação de todos. “As pessoas do grupo de risco, o maior cuidado possível. E aos que têm condições de se manter em isolamento se mantenham. Até aqui, ainda não vi posicionamento do governo local com medidas para atender os mais vulneráveis, financeiramente falando; a população de rua, os idosos que residem sozinhos. É uma situação muito delicada que nos encontramos hoje. Porém, eu e minha família temos feito a nossa parte surtando de ficar em casa (risos), mas é a forma mais segura”.