Grávida é presa por tráfico, receptação e porte ilegal de arma em ibirité

Uma mulher de 28 anos, que está grávida, foi presa na noite dessa segunda-feira (23) pela polícia no bairro Bela Vista, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é acusada de, pelo menos, três crimes em flagrante.

A polícia chegou até ao endereço da mulher depois de uma denúncia anônima de que ela guardava um carro clonado no imóvel. Enquanto os militares faziam campana na região, flagraram a mulher chegando no veículo alvo da denúncia. Ao ser abordada, a suspeita disse que o carro era de um amigo da Vila Barraginha, em Contagem, e que guardava para ele, mas não sabia a origem.

Quando foi feita a busca no sistema, foi verificado que o veículo foi roubado em novembro do ano passado e que a placa era clonada. A mulher foi questionada se existia algo de ilícito na casa e ela de pronto indicou a presença de barras de maconha.

A polícia localizou 15 barras de maconha no fundo falso de um móvel na sala, além de duas porções e sete buchas da droga. Foram localizadas também 59 pedras de crack, além de duas balanças de precisão, dois celulares e duas armas. A suspeita disse que recebia R$ 200 para cada kg da droga que embalava. A mulher foi presa, os produtos apreendidos e o veículo removido.

Fonte : o tempo