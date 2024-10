Grávida, brasileira de Ipatinga é assassinada a tiros em Portugal junto do marido

Uma brasileira grávida, o marido dela e um barbeiro foram mortos a tiros em Lisboa, capital de Portugal, nesta quarta-feira (2). De acordo com informações locais, Fernanda Julia e o taxista Bruno Neto, que era português, foram atingidos por disparos em frente à barbearia de Carlos Pina, que também era natural de Portugal e acabou morto dentro do estabelecimento. O bebê que a brasileira esperava não resistiu e faleceu. Fernanda era mãe de outras duas crianças, sendo uma delas fruto do casamento com Bruno. Elas não estavam no local no momento do ocorrido.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em uma área movimentada da cidade, quando um homem de 30 anos, que era cliente da barbearia, teria efetuado os disparos após desentendimento com Pina, que se recusou a cortar o seu cabelo. Bruno e Fernanda, que era de Ipatinga, Vale do Aço, eram amigos do barbeiro e foram atingidos ao passar no estabelecimento para cumprimentá-lo.

O atirador e dois homens teriam fugido a pé e são procurados pela polícia. Após o crime, veículos que seriam dos suspeitos foram incendiados a poucos metros do local do homicídio.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni