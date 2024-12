Grave acidente registrado no centro de Inhapim

INHAPIM– Na madrugada desta terça-feira(17), por volta de 1h, um grave acidente foi registrado no centro de Inhapim.

De acordo com a Polícia Militar, uma menor, 16 anos, conduzia uma motocicleta em alta velocidade e perdeu o controle, tendo colidido contra uma Fiat Toro branca que estava estacionada nas proximidades da farmácia Indiana.

Com o impacto, a condutora foi arremessada a cerca de 10 metros de distância, enquanto o passageiro, proprietário da moto, foi projetado a aproximadamente 30 metros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estava prestando os primeiros socorros quando a viatura da Polícia Militar chegou ao local. A menor, que estava inconsciente, foi socorrida com suspeita de traumatismo craniano, enquanto o jovem de 19 anos, consciente, relatava dores intensas, com suspeita de hemorragia interna.

A Polícia Militar confirmou ainda que a menor cometeu ato infracional ao conduzir a motocicleta sem habilitação, colocando em risco a segurança pública. O passageiro, por sua vez, responderá pelo crime de entregar a direção a pessoa não habilitada.

Em virtude do estado clínico das vítimas, o TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) não foi assinado no momento. A motocicleta foi liberada para um terceiro responsável e a Fiat Toro foi entregue ao seu proprietário.

A ocorrência foi registrada e segue sob responsabilidade das autoridades competentes.