Grave acidente na “Rua Nova”

CARATINGA– No final da manhã dessa terça-feira (1), um grave acidente foi registrado pela Polícia Militar na rua Coronel Antônio da Silva, a “Rua Nova”, próximo à Cemig.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher de 57 anos que conduzia um Ford Ecosport e o mototaxista de 22 anos seguiam sentido à praça da Estação quando aconteceu a forte colisão.

A mulher parou o carro à direita para fazer uma conversão e entrar num estacionamento, quando foi atingida pela moto.

Ainda de acordo com a Polícia Militar o mototaxista chegou a entrar dentro do carro com a pancada e teve ferimentos graves, sendo socorrido ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O impacto foi tão violento que o airbag do carro chegou a ser ativado.

A motorista teve ferimentos leves, e o mototaxista não corre risco de morte.