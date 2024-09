Grave acidente com ônibus deixa 3 mortos; coletivo levava atletas de futebol americano

Entre os passageiros estavam jogadores do Coritiba Crocodiles Oficial, que enfrentaria o Flamengo Imperadores neste sábado

Um grave acidente de ônibus deixou ao menos três pessoas mortas e outras seis feridas neste sábado, 21, na Serra das Araras, em Piraí (RJ). As informações são da TV Rio Sul, filiada da Globo na região.Segundo a reportagem, as vítimas fatais são três homens que idades de 20, 35 e 40 anos.Entre os passageiros do coletivo estavam atletas do time de futebol americano Coritiba Crocodiles Oficial. O veículo estava a caminho do Rio para disputar partida contra o Flamengo Imperadores no Brasileirão da categoria.

O time usou as redes sociais para se manifestar sobre o acidente. “Estamos acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias (…) Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas”. A empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente, a Princesa dos Campos, emitiu nota lamentando o ocorrido e informando que as causas são investigadas.

“A empresa está prestando toda a assistência às vítimas, encaminhando demais passageiros que não feriram para hotéis da região. As causas do acidente estão sendo investigadas, com contratação de perito especialista em ocorrências desta natureza”.

Fonte: Terra