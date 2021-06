Governo municipal promove o primeiro Casamento Comunitário de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A noite da última sexta-feira (11) foi marcada pela realização do Primeiro Casamento Comunitário de Santa Bárbara do Leste. 13 casais tiveram a união oficializada legalmente. Eles receberam as certidões de casamento das mãos da tabeliã do Cartório de Registro Civil, Leila Chaves Leite.

A cerimônia foi promovida pelo governo municipal, através da Secretaria de Assistência Social, (por meio do CRAS), e em parceria com o CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) e o Cartório de Registro Civil de Santa Bárbara do Leste.

A cerimônia, que estava prevista para acontecer em abril de 2020, foi adiada em decorrência da pandemia da Covid-19. De acordo com os responsáveis pela organização e realização do evento, o Casamento Comunitário ocorreu de forma totalmente gratuita para os noivos.

Estiveram presentes, deixando uma mensagem de amor e fé, o padre Valcy Ribeiro e o pastor José Maria. Os religiosos incentivaram os noivos a buscarem oficializar a união na Igreja da qual façam parte, para que possam vir a sacramentar a união também diante de Deus.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou os noivos pelo o matrimônio e parabenizou também todos os profissionais e que se dedicaram para que fosse possível realizar esse lindo evento.

