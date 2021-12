Governo Municipal promove o Natal Encantado em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última sexta-feira (17), Santa Bárbara do Leste foi tomada por uma grande magia. O Governo Municipal promoveu o Natal Encantado em uma linda tarde de lazer que encantou crianças, jovens e adultos.

Centenas de pessoas participaram do evento, e todos ficaram encantados com a decoração e com as luzes, que evidenciaram ainda mais a magia característica da época. Para celebrar esse importante momento, o Papai Noel visitou a Praça e tirou fotos com as crianças, arrancando sorrisos e despertando os sonhos dos pequenos.

Além disso, as crianças puderam se divertir com um empolgante show infantil e com os brinquedos montados na Praça. Eles ainda se deliciaram com as diversas guloseimas distribuídas durante toda a tarde.

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, ver a alegria dos moradores, especialmente das crianças, faz com que todos os esforços e toda a dedicação valham a pena. A prefeita ressalta que o Natal deve sempre ser celebrado e, nesse ano em especial, é muito importante que todos se lembrem do que existe de mais importante: a saúde, a família, os amigos, a vida…

Durante o evento, a prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles estiveram ao lado dos moradores, desejando a todos um feliz e abençoado natal e um 2022 repleto de grandes realizações.

Assessoria de Comunicação