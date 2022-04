Governo Municipal promove mutirão de limpeza em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última semana, o Governo Municipal, através dos agentes comunitários de endemias de Santa Bárbara do Leste, promoveu uma ação intensa de combate à dengue.

O trabalho contou com o apoio da população, da Vigilância Sanitária e de profissionais das Secretarias de Saúde, Obras e Meio Ambiente.

De acordo com os profissionais envolvidos, foi realizado um mutirão de limpeza em toda a área urbana do município, com o objetivo de eliminar os focos do mosquito aedes aegypti.

𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐋𝐇𝐎

Na segunda-feira, foi realizada por agentes de combate às endemias e agentes de saúde, a entrega de sacos de lixo nas casas

Na terça, quarta e quinta-feira, os agentes de combate às endemias realizaram a limpeza dos lotes e terrenos baldios, recolhendo entulhos e lixo expostos

Na quinta e na sexta-feira, profissionais das secretarias de Obras e Meio Ambiente realizaram o recolhimento do lixo e entulho finalizando o trabalho.

Os agentes de combate às endemias ressaltam a importância dos moradores garantirem a limpeza das imediações das casas e dos lotes, pois isso é fundamental na luta em combate à dengue e reflete diretamente na saúde da população.

Assessoria de Comunicação