Governo Municipal inaugura Unidade Básica de Saúde Alcina Maria de Souza Valente, no Córrego do Laje

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (22), o Governo Municipal promoveu uma grande festa para inaugurar a Unidade Básica de Saúde Alcina Maria de Souza Valente. Essa obra representa a concretização de um grande sonho da administração e da comunidade do Córrego do Laje. Centenas de pessoas participaram do evento e puderam prestigiar esse importante momento.

Para a prefeita Wilma Pereira, é muito gratificante ter a oportunidade de cumprir mais um compromisso assumido com a comunidade. Segundo ela, a construção dessa Unidade Básica de Saúde foi amplamente discutida com a comunidade do Córrego do Laje e hoje é mais um sonho concretizado.

A prefeita destacou ainda que, para executar a obra, ela contou com apoio dos deputados estaduais Bráulio Braz e Professor Irineu, que destinaram emendas parlamentares a Santa Bárbara do Leste. Além disso, foi investido também recurso próprio do município para concretização do projeto.

Em seu discurso, a prefeita agradeceu à comunidade pela confiança no trabalho dela, aos vereadores, que caminham ao lado dela e apoiam a execução de importantes trabalhos, à Equipe de Saúde, que cuida com tanto carinho da população e à Equipe da Escola que não mediu esforços para que a festa ficasse tão linda. Além disso, Wilma agradeceu também à equipe da Secretaria Municipal de Obras, que tem se empenhado e dado total suporte na execução dos projetos da administração. Segundo ela, todos são fundamentais para que o progresso seja constante em Santa Bárbara do Leste.

A vice-prefeita Beth Leles ressaltou a importância da obra. Segundo ela, é com dedicação, compromisso e parceria que a administração trabalha para que a população tenha acesso a serviços de qualidade.

O secretário de Saúde, Marcos Viana destacou que Santa Bárbara do Leste tem uma administração comprometida, aliada a uma equipe competente, o que tem sido fundamental para que a comunidade seja, de fato, beneficiada. Marcos agradeceu à Prefeita e à equipe da saúde por todo empenho para que o município seja cada vez mais reconhecido como referência na promoção de saúde pública de qualidade.

Homenagens

A Unidade Básica de Saúde recebeu o nome de uma moradora ilustre da comunidade. Dona Alcina Maria de Souza Valente faleceu há cerca de 20 anos, mas sua família continua atuante na comunidade. O filho de dona Alcina, Zezão, agradeceu a Prefeita pela homenagem e relembrou o carinho que a mãe dele tinha pela comunidade do Laje. Emocionado, ele falou da saudade e do amor que sente pela mãe.

Moacyr Valente, filho de dona Alcina também falou sobre a mãe e destacou que, para a família, é uma alegria imensa ver que o nome dela está eternizado na comunidade, nessa obra tão importante. Segundo Moacyr a construção dessa Unidade Básica de Saúde representa uma grande conquista para toda a comunidade e é emocionante ver que o prédio recebeu o nome da mãe dele.

Em agradecimento à dedicação da prefeita com a comunidade do Córrego do Laje, a equipe pedagógica da Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira ensaiou os alunos para que fizessem uma homenagem especial a ela. Emocionada, a Prefeita agradeceu a todos e reafirmou seu compromisso de, junto à vice-prefeita Beth Leles e com apoio da Câmara de Vereadores, continuar trabalhando incansavelmente para levar desenvolvimento aos quatro cantos de Santa Bárbara do Leste.

Assessoria de Comunicação