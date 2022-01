Governo Municipal empenha esforços para solucionar problemas causados pelas chuvas em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nos últimos dias, o Governo Municipal, através da equipe de Defesa Civil e da Secretaria de Obras realizou monitoramento constante dos impactos da chuva em Santa Bárbara do Leste. Durante todo o tempo, os profissionais do município garantiram o atendimento das demandas emergenciais e orientaram a população sobre como proceder em situações de risco.

Segundo os representantes da Defesa Civil, o principal problema identificado no município foi a obstrução e interdição de algumas estradas rurais, em decorrência de deslizamentos de terra. Além disso, três imóveis também foram interditados na área urbana, sendo duas casas e parte de uma igreja.

Ações do Governo Municipal

Com relação às pessoas cujas casas foram interditadas: Um morador foi acolhido por familiares e o outro está sendo acompanhado pela equipe da Assistência Social.

Desde o último domingo (9), o Governo Municipal tem empenhado esforços para garantir a desobstrução das estradas. O trabalho teve início no Córrego Cachoeira Alegre e, já na segunda-feira (10), as estradas do córrego do Bananal e do córrego do Lage também começaram a ser desobstruídas.

Além disso, a Prefeitura realizou também a colocação de manilhas em pontos críticos, melhorando o acesso dos moradores aos Córregos Noite Grande e Cachoeira Alegre.

Os profissionais da Defesa Civil seguem orientando as pessoas que vivem em pontos mais críticos e, em caso de risco, os moradores devem entrar em contato com um representante da Defesa Civil através do telefone/WhatsApp: 33-9 98065151.

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, nos próximos dias o Governo Municipal seguirá realizando a desobstrução das estradas rurais, buscando sempre garantir segurança e acessibilidade à população de Santa Bárbara do Leste.

Assessoria de Comunicação