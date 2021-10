Governo municipal de Bom Jesus do Galho investe em infraestrutura em Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – Teve início na última segunda-feira, dia 27 de setembro, as obras de drenagem no distrito de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho. Nesta primeira etapa, sete ruas receberão a nova rede pluvial, sendo quase 500 metros de extensão de manilhamento e caixas de contenção.

Para ampliar a vazão de água em tempos de fortes chuvas, técnicos da Prefeitura realizaram um estudo de toda a nova estrutura, e as manilhas utilizadas atendem a capacidade de escoamento da rede.

Segundo o prefeito Padre Aníbal, que acompanha de perto a execução das obras, é uma obra muito importante, com objetivo de minimizar e até prevenir alagamentos nas ruas de Revés do Belém. “Este trabalho faz parte de um programa do nosso plano de gestão que foi cuidadosamente desenvolvido para a região. Com esta ação esperamos proporcionar melhorias na infraestrutura e na mobilidade dos moradores. Aproveito a oportunidade para parabenizar o encarregado Anselmo, que tem feito um excelente trabalho aqui no distrito. Anselmo tem nos representado da melhor forma possível, atuante e trabalhando junto ao povo”, finalizou Aníbal Borges.

Ainda segundo o prefeito, após este trabalho de drenagem, vários serão os investimentos em pavimentação e esgoto no distrito de Revés do Belém.

