Governo municipal adquire novos veículos para Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na tarde da última quarta-feira (24), a prefeita Wilma Pereira entregou dois veículos novos para o município, que serão destinados para a Secretaria Municipal de Saúde. Uma Van Sprinter, de 16 lugares, com banco reclinável e ar condicionado, e um Gol 1.6 completo são as novas aquisições.

De acordo com a prefeita, em 2021 já foram adquiridos três veículos novos, todos destinados à saúde. Wilma ressalta que assim é possível garantir mais conforto e segurança aos pacientes que fazem tratamento em Belo Horizonte e em outras cidades, além de melhores condições de trabalho aos motoristas.

Para a entrega dos veículos, a prefeita convidou todos os vereadores e, aqueles que compareceram, parabenizaram a prefeita por sempre trazer novos benefícios ao município, valorizando assim a população e os profissionais que trabalham diariamente com o público.

Representando os motoristas, participou da reunião o funcionário público, Carlos Henrique, que ressaltou a importância da nova aquisição. Segundo o profissional, desde 2017, a prefeita Wilma Pereira vem renovando a frota de veículos e, com isso, consegue garantir segurança, bem-estar e conforto aos pacientes e aos motoristas. Carlos Henrique destacou que é uma honra fazer parte dessa administração e agradeceu à Prefeita por valorizar os profissionais de Santa Bárbara do Leste.

A vice-prefeita Beth Leles ressaltou que ela e Wilma estão empenhadas em trazer cada vez mais benefícios ao município e que, em breve, novas conquistas serão apresentadas à população.

Segundo a secretária de Saúde, Rojânia Bordone, a Van será utilizada prioritariamente para transportar pacientes que fazem tratamento em Belo Horizonte. Segundo a Secretária, os novos veículos representam um ganho considerável para a população e para os motoristas, que são tratados sempre de forma digna e humana.

Assessoria de Comunicação