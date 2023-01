Governo Municipal adquire dois novos veículos para a saúde em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O ano começou bem em Santa Bárbara do Leste. Nesta terça-feira (24), a prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles entregaram dois novos veículos, que serão destinados a atender as demandas da saúde da população do município.

De acordo com a prefeita, desde 2017, cerca de 30 veículos foram adquiridos pela administração, sendo quase todos através de emendas parlamentares ou de convênios, ou seja, sem gerar maiores gastos para o município. Wilma destacou ainda que, desses, 16 veículos foram destinados para uso exclusivo da saúde, garantindo-se assim mais conforto, segurança e comodidade tanto para os moradores que precisam utilizar o transporte público municipal, quanto para os motoristas.

De acordo com a vice-prefeita Beth Leles, a renovação da frota é um compromisso assumido e cumprido pela administração e cada conquista em benefício da população deve sempre ser comemorada.

De acordo com o chefe de Transporte, Daniel Luiz, com a renovação da frota, o município reduziu muito os gastos em oficinas mecânicas, o que representa uma grande economia para os cofres públicos. Além disso, Daniel destacou que os motoristas são capacitados e conscientes e, com isso, eles contribuem muito com a conservação dos veículos.

O secretário de Saúde, Marcos Viana, agradeceu pelos novos veículos adquiridos e parabenizou a administração por sempre cuidar de todos os detalhes para garantir o melhor à população.

O presidente da Câmara, Ni dos Ferreiras, destacou a parceria entre a Prefeitura e Câmara na promoção do desenvolvimento do município. Para ele, é com união, seriedade e compromisso que o município segue trilhando os caminhos do desenvolvimento.

Assessoria de Comunicação