Governo Lula estuda voltar com o horário de verão; veja planos do Ministério de Minas e Energia

Nesta terça-feira (10), Lula visitou a região Norte e anunciou que irá criar a autoridade climática e o marco legal da emergência climática. Em razão da seca, o Ministério de Minas e Energia ampliou a autorização para uso de usinas termelétricas, especificamente de Santa Cruz (RJ), Linhares (ES) e Porto Sergipe (SE).

O que diz o ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comentou a possibilidade de volta do horário de verão durante um evento internacional nesta quarta-feira (11/9). “É algo que está colocado na mesa, mas não existe uma decisão, porque até depende do índice pluviométrico. No setor energético, todas as possibilidades têm que estar na mesa, porque a compreensão das pessoas que se aprofundam na matéria sabem que o nosso desafio, como formuladores de política pública desse setor, é equilibrar a segurança energética com a modicidade tarifária. Quando há qualquer possibilidade que te aponta um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliada. Então, nós estamos numa fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão.”

Alexandre também comentou sobre a aprovação da sociedade com relação à volta do horário. “No horário de verão, nós sabemos que apesar da divisão da sociedade com relação a ele, a maioria da sociedade nas pesquisas de opinião apontam que aprovam o horário de verão. Mas ele tem outros efeitos que têm que ser analisados pelo governo como um todo, além da questão energética, que é a questão da economia. Ele impulsiona fortemente a economia do turismo, dos bares e restaurantes.”